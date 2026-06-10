Argelia no teme a la Selección Argentina y asegura que vencerán a Messi

Los del norte de África, sin temor a un Messi que llega al Mundial estrenando récord. Argelina confía en repetir lo de Arabia.

Lionel Messi llegará al Mundial estrenando récord. La victoria ante Islandia, con gol incluido, le pone como el jugador de la Albiceleste más longevo en marcar con la camiseta de la vigente campeona del mundo. La respuesta llega desde Argelia, donde no temen a un combinado que arribará al certamen como líder del Ranking FIFA.

“Le ganaremos a Messi, si Alá quiere. Tenemos que hacer un gran Mundial y el primer partido es clave. Ellos provocan mucho, pero tenemos que jugar con cabeza fría y tenemos que meterle ganas”, palabras del volante de veinte años Ibrahim Maza. El jugador de Leverkusen no es el único con ese discurso dentro de la selección apodada como los Zorros del Desierto.

Incluso mitos de la talla de Riyad Mahrez se muestran con esa confianza. No dudan que Argentina es candidata en todos los sentidos, así como que no es imbatible: “Lo vamos a encarar como cualquier otro partido. Todavía nos queda una semana para trabajar, pero ya estamos listos. Vamos a dejar todo en la cancha para que la gente se sienta orgullosa”.

No olvidemos que ambas selecciones se miden el día 16 de junio en Kansas. Lo harán en el estadio GEHA Field at Arrowhead Stadium, donde se espera por la presencia de más de 76.000 espectadores. Tras esto, tendrán que enfrentarse a Austria y Jordania en un grupo donde no ser primero es sinónimo de tener que jugar en la primera fase de eliminación directa contra España.

Argelia se ve capacitada para dar la sorpresa ante Messi y Argentina: GETTY

Hasta la fecha, solo una selección de África venció a la Argentina en una Copa del Mundo. Fue Camerún en una edición de 1990 donde fueron la revelación del certamen y donde, en la fase de grupos, un simple cero a uno les valió para marcar la historia. En Argelia confían en repetir la hazaña de Arabia Saudita cuatro años atrás.

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Messi tendrá que romper con la maldición del Ranking FIFA

La historia es simple: nunca una selección que arribó a la Copa del Mundo como líder del Ranking FIFA acabó consagrándose como ganadora del certamen. Messi confía en cambiar una vez más la historia en un certamen donde tendrá su sexta participación en el gran torneo de selecciones del planeta. El triunfo ante Islandia les pone como punteros de la clasificación.

“Cada vez que se empieza un Mundial, se hace con mucha ilusión. Este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró. Compite ante cualquier rival y en cualquier competición. Sigue mostrando que hay ganas de competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso a paso, pero con mucha ilusión”, reflexiones del astro argentino tras la victoria ante Islandia en Estados Unidos.

Datos claves

El delantero Lionel Messi impuso un récord de longevidad goleadora con la selección de Argentina.

impuso un récord de longevidad goleadora con la selección de Argentina. El centrocampista Ibrahim Maza afirmó que Argelia vencerá a Argentina en el certamen.

afirmó que Argelia vencerá a Argentina en el certamen. Las selecciones de Argentina y Argelia jugarán el 16 de junio en Kansas.