Mientras Messi pagó 12 millones de euros por Eldense, esto invertiría Cristiano Ronaldo para ser dueño del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo estaría detrás de una posible oferta para comprar Al-Nassr. Se habla de cifras superiores a lo que pago Messi por Eldense.

En España dan prácticamente como un hecho que Lionel Messi será el nuevo propietario del Eldense. Solamente quedan las revisiones por parte del Consejo Superior de Deportes para que la afiliación se haga oficial. Mientras tanto, el rumor en Oriente Medio es de cómo Cristiano Ronaldo se uniría a diferentes empresarios para quedarse con la propiedad del Al-Nassr.

A Bola en Portugal señala que Cristiano Ronaldo va por otro club. Mientras Messi está cerca de invertir 12 millones de euros en su nuevo equipo, el delantero luso se uniría a nombres como el de Gerry Cardinale para ser algo más que un solo jugador en Al-Nassr. Se habla de un conglomerado de empresarios que podrían llegar a invertir cerca de 92 millones de euros a nivel individual para buscar la adquisición del equipo de Arabia Saudita.

Recordemos que uno de los movimientos más importantes en Oriente Medio se dio con la privatización de los cuatro clubes más importantes de Arabia Saudita. Al-Nassr se encuentra entre ellos y es ahí donde Cristiano Ronaldo estaría decidido a hacer su próxima gran inversión en el mundo del fútbol. Cardinale, dueño del AC Milan o Toulouse, sería su mano derecha para intentar comprar una de las entidades que más ha crecido a lo largo de los últimos 4 años.

Si las informaciones se mantienen, Cristiano Ronaldo podría invertir casi 8 veces más de lo que Messi tendrá que poner para ser el dueño del Eldense. Ambos gigantes del fútbol internacional se vienen consolidando como grandes empresarios fuera del terreno de juego. No se espera ni mucho menos que los clubes implicados hasta ahora sean los últimos que puedan recibir propuestas para ser parte de su imperio de clubes para cuando les llegue el momento del retiro.

Messi y CR7, cada vez más empresarios dentro del fútbol: GETTY

La posibilidad de que Cristiano Ronaldo se convierta en dueño del Al-Nassr favorecería de manera enorme a Arabia Saudita. No solamente por la posibilidad de tenerle ligado al país cuando llegue el momento del retiro. Recordemos que todo el territorio se está preparando para una Copa del Mundo que en el 2034 se llevará a cabo en sus fronteras. El hecho de que CR7 ayude en el crecimiento de instalaciones e igualmente imagen a nivel internacional del torneo tendrá sus frutos dentro de algunos años.

Publicidad

CR7 no dejará Almería si compra Al-Nassr

Es una de las primeras conclusiones que saca A Bola de todas las informaciones publicadas. Además de Cardinale, Cristiano Ronaldo estaría en la operación para quedarse con Al-Nassr de la mano de los empresarios Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji y Sharaf Al-Hariri. Estos dos últimos fueron vitales en su llegada al Almería de España solamente unos meses atrás.

Por ende, se entiende que ni mucho menos se podría dar la venta del club español. En vísperas de lo que podría ser su última temporada, el portugués sigue intentando aumentar su imperio lejos de los terrenos de juego. Messi y CR7, poco a poco, se van transformando en dos de los principales empresarios del deporte rey.

Datos claves

Lionel Messi ultima trámites para adquirir el Eldense por 12 millones de euros .

ultima trámites para adquirir el por . Cristiano Ronaldo proyecta liderar un grupo para comprar el Al-Nassr saudí.

proyecta liderar un grupo para comprar el saudí. La compra del Al-Nassr por Cristiano Ronaldo alcanzaría 92 millones de euros.