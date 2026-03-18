No fue el gol 900: La jugada de Messi ante Nashville SC que sorprendió al mundo entero

Inter Miami saltó a la cancha del estadio Chase para enfrentar a Nashville SC por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, y a pesar de que Messi fue noticia porque marcó el gol 900 de su carrera, fue otra jugada la que sorprendió al mundo entero.

La serie llegó empatada 0-0 al partido del 18 de marzo y todo empezó a pedir de boca para Inter Miami con un gol al minuto siete del primer tiempo. ¿Quién más sino Lionel Messi? Leo controló el balón dentró del área de Nashville SC y con dos toques quedó en la posición precisa para rematar y marcar el 1-0.

Messi empezó a ser tendencia porque llegó a los 900 goles de por vida, pero esto estuvo lejos de relajarlo en un partido que iba a definir la clasificación a los cuartos de final de la Concachampinos, y esto se vio reflejado con una jugada del ’10’ argentino que pocos, muy pocos creían que iba a suceder a los 38 años de Leo.

Video: La jugada de Messi ante Nashville SC que nadie podía creer

Leo Messi en Inter Miami vs. Nashville SC. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto 14 del primer tiempo cuando Nashville ejecutó un tiro libre con una jugada preparada. Hany Mukhtar cobró en corto con un pase a Cristian Espinoza que lo dejó solo en el área de Inter Miami para rematar o tirar un centro. El extremo argentino se decidió por la segunda opción, pero Lionel Messi, más despierto que todos sus compañeros, metió un pique corto y se tiró como si fuera un defensor central para cortar el centro y enviar el balón al córner. ¡Video!

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El resultado de Inter Miami vs. Nashville SC en la Concachampions que no esperaba Messi

A pesar de que estuvieron 74 minutos arriba en el marcador, Inter Miami empató 1-1 con Nashville SC y quedó eliminado en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. ¿El motivo? El primer criterio de desempate en esta competición es la cantidad de goles que uno equipo marque como visitante. Leo Messi e Inter Miami no marcaron de visita y sí recibieron un gol en casa.

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En resumen

Lionel Messi bloqueó un centro clave de Cristian Espinoza enviando el balón al córner.

bloqueó un centro clave de enviando el balón al córner. El astro argentino realizó un pique corto defensivo al minuto 14 del primer tiempo.

defensivo al minuto 14 del primer tiempo. Messi anotó su gol 900 pero Inter Miami quedó eliminado en los octavos de final de la Concachampions por gol de visitante.

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