¡Anécdota imperdible en la intimidad de la Albiceleste! “No puedo”: Dibu Martínez y la última orden de Messi en la Selección Argentina. Lo que reveló.

Los días pasan y lo hinchas argentinos quisieran que no fuera cierto. Justo cuando empezaba a pasar algo del impacto de lo que significó el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, apareció la reacción de Emiliano ‘Dibu’ Martínez ante la última orden del ’10’ en la ‘Albiceleste’.

El día pactado fue el martes 6 de octubre. Messi aceptó un partido de despedida y el rival escogido por Argentina fue Benín, quien los sorprendió en el primer tiempo con dos opciones claras de gol y un 0-0. Leo no iba a dudar en reaccionar.

Cuando parecía que nada más iba a sorprender a parte del gol, las dos asistencias y las palabras de despedida de Lionel Messi en la victoria 3-0 contra Benín, al ’10’ de Argentina le leyeron los labios y se conoció la última orden que hizo reaccionar a ‘Dibu’ Martínez.

Dibu Martínez y la última orden de Messi en la Selección Argentina: “No puedo”

Leo Messi y Dibu Martínez. (Foto: Getty)

La cuenta de Instagram ‘Cra_okkk’ le leyó los labios a Messi en el entretiempo del partido Argentina vs. Benín y la orden que dio fue la siguiente: “Cuando recuperamos hay que ir seguro, recuperar y moverse. Y si no podemos, lo tenemos a Ju (Julián Álvaréz) adelante porque si seguimos así o cambiamos ellos se van a cerrar. Nosotros somos más rápidos ahí, hay que presionar todos juntos como lo venimos haciendo. Vamos a salir todos juntos. Vamos equipo, todos juntos”. La reacción de Emiliano Martínez habló por sí sola: “No puedo, hermano. Siento que voy a llorar”.

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El mensaje de Emiliano Martínez a Messi en la camiseta que le regalaron a Leo

Lionel Messi recibio una camiseta de la Selección Argentina luego de su despedida y uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que le escribió Emiliano ‘Dibu’ Martínez: “Gracias por hacerme el mejor arquero del mundo. Te atajé con mucho corazón”.

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