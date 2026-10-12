La lección de Messi a Iniesta y Xavi que llegó a más de 2.8 millones de reproducciones

La joya inédita que paralizó las redes. Descubre la lección de Messi a Iniesta y Xavi que superó las 2.8 millones de reproducciones.

Siempre habrá una historia por contar de él que no dejará de sorprender. Lionel Messi volvió a ser protagonista de una anecdota que se volvió tan viral que llegó a más de 2.8 millones de reproducciones. Andrés Iniesta y Xavi Hernández, los otros dos involucrados.

Normalmente, la tendencia dicta que, cuando el Balón de Oro se entrega en un año en el que se jugó el Mundial, la estrella de la selección campeona es el gran canditado a ganar el premio. Casi siempre se lo lleva, pero… Messi fue la excepción a la regla.

En la temporada 2010, Lionel Messi se quedó con el Balón de Oro a pesar de que España fue la campeona de la Copa Mundial FIFA con Andrés Iniesta como gran figura de la final contra Holanda. Incluso, Leo también superó a Xavi Hernández, otra de las grandes figuras de aquel título de ‘La Roja’. Sobre este tema llegaría la lección del ’10’ argentino.

Todo por el Balón de Oro: La lección de Messi a Iniesta y Xavi

Iniesta, Messi y Hernández. (Foto: Getty)

“Una final del Balón de Oro que va a la final Messi, Xavi e Iniesta. En el viaje de ida, todos felices, contentos, que esto que lo otro, y los catalanes pensaban que era para Don Andrés o para Xavi, ¿entendés? Uno de ellos, porque ya Leo tenía como tres o cuatro. Fueron todos felices y contentos, cuando vuelven, se lo queda el enano y había una tensión adentro del avión privado del Barcelona, que se cortaba, ¿Viste? Con un… Al otro día, hacen los partiditos típicos, esos cortitos. No estaba presente, pero me lo contó un defensor que se casó con una cantante famosa (Gerard Piqué), este dice que le pegó tal paseo a todos, pero a todos, de una manera… Me dice: ‘Yo nunca lo vi así. Mirá nunca lo vi así’ (…) Como si había dudas, ¿entendés? O sea, que era el mejor de todos, lejos”, contó el exjugador Maxi López en el programa ‘Todo por la misma’ sobre la lección que Leo les dio a sus excompañeros del FC Barcelona.

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¿Cuándo se conoce el nuevo ganador del Balón de Oro?

Lionel Messi hace parte de los candidatos que lo pueden ganar. Cuando el reloj marque que son 17:00 ARG del lunes 26 de octubre, empezará la ceremonia en el Teatro London Palladium (Londres) que dará a conocer el ganador del Balón de Oro 2026.

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