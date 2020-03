Lewis Morgan confesó por qué fichó por Inter Miami

Lewis Morgan fue uno de los primeros fichajes de Inter Miami para afrontar la temporada 2020. El delantero, quien brilló en el St Mirren y luego dio el salto al Celtic, contaba con ofertas de otros clubes europeos, ya que no se encontraba cómodo en el elenco verdiblanco.

Pero, ¿qué lo llevó a dar el salto a la MLS para vestir la piel del elenco de David Beckham? En una entrevista que le concedió a la BBC Sports, Morgan lo confesó: "Es realmente emocionante. Tuve que salir de una zona de confort. Podría haber firmado para clubes en The Championship (Segunda División de Inglaterra) y haberlo intentado de esa manera, pero siento que, para venir y ponerme a prueba con un cuerpo técnico que habla principalmente español, sólo me estoy probando tanto dentro como fuera del campo".

"Espero que estar aquí me ayude a crecer como jugador y me impulse al escenario internacional con Escocia"

A su vez, el atacante manifestó su deseo de poder progresar para luego regresar al fútbol de su país: "Espero que estar aquí me ayude a crecer como jugador y me impulse al escenario internacional con Escocia".

Por otro lado, Morgan explicó que no se encontraba a gusto en el Celtic. ¿A qué se debe? "No siempre tienes la oportunidad de acumular una racha de cinco o seis juegos. Por alguna razón, simplemente no funcionó, pero si lo hubiera hecho, no habría tenido la oportunidad de venir aquí. Lo estoy mirando desde esa perspectiva. Para mí, la presión en el campo será la misma: si no sientes esa presión, no estás haciendo nada que valga la pena, pero creo que fuera del campo será un poco más relajado desde la perspectiva del estilo de vida", sostuvo, el hombre de 23 años, quien apuesta fuerte al crecimiento que pueda tener en Inter Miami.

