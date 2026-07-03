Se lo quieren sacar a Messi: Inter Miami tendrá que pagar a LA Galaxy para fichar a Casemiro

Aseguran que el equipo de Messi tendrá que pagar sumas extra por Casemiro gracias a los acuerdos de LA Galaxy con la MLS.

Era prácticamente un secreto a voces que Carlos Enrique Casemiro sería el reemplazante de Sergio Busquets en Inter Miami. Incluso medios de la talla de Fabrizio Romano daban por cerrada una operación que ahora vuelve a estar en vilo. LA Galaxy de California cuenta con un as bajo la manga que hará que el equipo de Lionel Messi tenga que rascarse aún más el bolsillo.

Todo ello gracias a la normativa de la MLS. Y es que, en los meses previos al acuerdo entre Casemiro y el equipo de Miami, LA Galaxy activó frente a la patronal del torneo los Discovery Rights del jugador que por entonces estaba en Manchester United. Los prototipos de la cláusula con la cual se reservan el derecho a tener una última negociación con el jugador, sin importar la franquicia del torneo que esté interesada en sus servicios, exigen una compensación tras todo lo ocurrido.

Por portales como The Athletic o MARCA se deja en claro que, si Inter Miami quiere seguir adelante con la operación Casemiro, tendrá que abonar dinero a California. LA Galaxy estaría reclamando sumas cercanas a los 700.000 euros. En caso de que dicho acuerdo no pueda llevarse a cabo, la operación quedaría absolutamente descartada. Lo normal en este tipo de circunstancias es que nada se interrumpa teniendo en cuenta lo avanzado de las negociaciones.

Se espera que Carlos Enrique Casemiro firme por el equipo de Messi en la Florida por un total de tres años. Lo único que hizo LA Galaxy fue asegurarse un derecho de negociación y recompensa económica frente a cualquiera de sus competidores en el torneo. Será el heredero de Sergio Busquets en una ciudad de Miami donde ya se le espera para después de la Copa del Mundo.

Messi y Casemiro no se ven desde fabrero del 2022: GETTY

Será un nuevo ex Real Madrid que jugará bajo el mando de Lionel Messi. El último fue el lateral por izquierda Sergio Reguilón, tras concretarse su fichaje para el equipo que todavía dirige Guillermo Hoyos meses atrás. No se espera que La Pulga tenga acción por la MLS de los Estados Unidos hasta inicios del mes de agosto, tras la consecución de la Copa del Mundo.

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Messi, local en Miami

Argentina enfrentará a Cabo Verde en las próximas horas. Lo hará en el Hard Rock Stadium, donde Argentina se consagró campeón frente a Colombia de la última edición de la Copa América. También en la casa de Lionel Andrés Messi en cuanto a ciudades de Estados Unidos se refiere. Se espera una marea de camisetas Albicestes en las tribunas.

Casemiro perderá dinero para jugar con Messi

Diario AS en España asegura que el centrocampista brasileño rechazó ofertas de Europa y Arabia Saudita para llegar a los Estados Unidos de América. Todo ello en medio de propuestas que pagaban cerca del 70% de su sueldo en Manchester United. El deseo de poner rumbo a la MLS y de estar más cerca de Brasil fue vital para que Carlos Enrique se uniese a quien fue uno de sus grandes rivales en los Real Madrid vs. Barcelona de la última década y media.

Datos claves

Inter Miami deberá abonar una compensación económica a LA Galaxy para poder concretar el fichaje de Casemiro.

deberá abonar una compensación económica a LA Galaxy para poder concretar el fichaje de Casemiro. LA Galaxy activó previamente los Discovery Rights del mediocampista brasileño ante la Major League Soccer.

activó previamente los Discovery Rights del mediocampista brasileño ante la Major League Soccer. Casemiro firmará un contrato por tres temporadas con el equipo de Florida y rechazó ofertas de Europa y Arabia Saudita.