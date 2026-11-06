El ícono de la NFL jamás ha dudado en sus preferencias en cuanto al fútbol se refiere. Tom Brady lo ha elogiado en diferentes oportunidades.

La figura de Tom Brady no es ni mucho menos desconocida para el fútbol de élite. Se trata ya de un empresario cercano al deporte más popular del planeta por medio de su participación en el Birmingham del ascenso inglés. También de una figura que trasciende cualquier tipo de disciplina y que a lo largo de los últimos años ha elegido sin titubear al mejor futbolista de todos los tiempos bajo su propio análisis.

El histórico quarterback ha dejado en claro en más de una ocasión que Lionel Andrés Messi es quien merece para él el título de GOAT. Desde declaraciones durante sus últimos años en Barcelona hasta aquella mítica participación del rosarino durante la última edición de las semifinales de la Copa del Mundo frente a Inglaterra, Brady ve algo distinto en el capitán del Inter Miami al resto.

“Es… increíble. Quiero decir, es… viste… el mejor jugador que alguna vez jugó a este deporte… Está muy comprometido con el deporte y con cuidar su cuerpo… Amo a Messi, pienso que es un gran jugador, pero soy un poco mayor que él ya”, algunos de los extractos que se tienen de Tom Brady elogiando a la figura de Lionel Messi.

Messi ha generado un punto tal en Estados Unidos desde su llegada a Inter Miami. Ha acercado a diferentes personalidades de los deportes más populares del país hacia el soccer. Si bien Tom Brady siempre se refirió a sí mismo como un aficionado al fútbol, ha confesado en más de una ocasión que el arribo del zurdo a la Florida le ha hecho estar más atento que nunca a lo que ocurre con el balompié de élite.

Messi, el GOAT del soccer para Tom Brady: GETTY

Para el histórico quarterback se trata del jugador más completo que ha existido. También de un ícono para el deporte internacional por su comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha. El que para muchos es el auténtico GOAT de los lanzamientos de la NFL no duda que Messi se encuentra por encima del resto cuando hablamos del juego más popular de los 5 continentes.

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