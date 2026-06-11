Tras negársele la entrada al Mundial, el árbitro Omar Artan fue recibido como un héroe en Somalia

Luego de toda la polémica alrededor de su no ingreso en la Copa del Mundo, Somalia recibe como un héroe al mejor árbitro de África.

Con 34 años, Omar Artan iba a Norteamérica para cumplir un sueño. El árbitro internacional por Somalia era considerado por la FIFA como uno de los grandes baluartes en cuanto a colegiados se refiere para la primera Copa del Mundo de 48 selecciones. Tras vérsele negada la entrada a Estados Unidos, fue recibido como un héroe nacional en su país.

Las imágenes de Omar Artan recorren el mundo ahora mismo. Tras haber sido sometido a un interrogatorio de más de 11 horas en Estados Unidos, se le negaba el ingreso al país para la Copa del Mundo. Somalia estuvo lejos de quedarse con los brazos cruzados y se organizó un auténtico recibimiento de carácter nacional para uno de sus principales embajadores. Las imágenes en el aeropuerto y en el estadio central del país, conmovedoras en todos los sentidos.

“Les prometo que estaré arbitrando para ustedes en la próxima Copa del Mundo. Somalia, a todas partes del mundo, les estoy dando aviso. Todos pertenecemos a Somalia, ya sea en lo bueno o lo malo. La juventud no debe desmoralizarse sobre su país. A pesar de lo que me está pasando, sigo defendiendo a mi nación”, declaraba un emocionado Omar Artan. Aseguró que haría todo lo posible por decir presente en el centenario.

La capital de Somalia se volcó con Omar Artan. El recibimiento fue organizado por el Ejecutivo del país en un hecho histórico en cuanto a árbitros se refiere. El colegiado no negó todas las emociones encontradas de dicho episodio: “Me gustaría agradecer a los funcionarios, ministros, parlamentarios y todos. Quiero agradecer a mi país y pueblo por su apoyo. El ánimo que he recibido aquí, sé que recibiré más afuera del aeropuerto. Todo está predestinado. La FIFA me apoyó bien y estuvo en contacto conmigo hasta que llegué a Mogadiscio”.

WATCH: Omar Artan at the Mogadishu Stadium.



"Where he calls home." pic.twitter.com/wMzky7y5uZ — Dalsan TV (@DalsanTv) June 10, 2026

“Es lamentable lo que le pasó a Omar. Pero de nuevo, no controlamos todo. Lo intentamos, discutimos, vemos. Tal vez sea bueno simplemente relajarse, tomárselo con calma”, declaró al mismo tiempo del homenaje Gianni Infantino. El presidente de la FIFA respondió a lo largo de las últimas horas por todas las polémicas que se manifiestan en la previa de la Copa del Mundo. Artan, mientras tanto, es tratado como un héroe nacional en la ciudad de Mogadiscio.

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Estados Unidos defiende su postura con Omar Artan

Al interrogatorio de 11 horas del colegiado somalí se le suman ya varias polémicas. Las imágenes de selecciones siendo requisadas en plena pista de aterrizaje de territorio estadounidense han generado todo tipo de reacciones en aficionados y comunidades internacionales. El director de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, defiende los pasos a seguir por parte del Ejecutivo de Donald Trump.

“El que se comunique con actores malvados que planean dañar a Estados Unidos no entra. No importa lo grande que sea el evento si eso amenaza a los americanos”, expresó de manera tajante Andrew Giuliani en charla con Sky. Omar Artan no dirá presente en una Copa del Mundo donde para el continente africano existían pocos árbitros tan calificados desde la previa como el somalí.

Datos claves

El árbitro Omar Artan no pudo ingresar a Estados Unidos para la Copa del Mundo.

no pudo ingresar a Estados Unidos para la Copa del Mundo. Las autoridades de Estados Unidos sometieron a Omar Artan a un interrogatorio de 11 horas.

a un interrogatorio de 11 horas. El colegiado Omar Artan recibió un homenaje nacional en la ciudad de Mogadiscio.