El técnico de Minnesota United sacó a la luz qué le dijo a James en el camerino tras la derrota 6-0

No fue el estreno esperado para el capitán de la Selección Colombia, pero… James Rodríguez debutó en la MLS en la derrota de Minnesota United FC 6-0 ante Vancouver Whitecaps y ya se supo lo que el entrendador Cameron Knowles le dijo al ’10’ y a todos los jugadores de Minnesota en el camerino tras esta dura derrota.

¡Hay confianza total! En un primer tiempo que salió poco y nada para Minnesota United, James vio sentando en el banco de suplentes como le metían a sus compañeros uno, dos, tres, cuatro y cinco goles. La cosa no pintaba nada bien para el ingreso del volante colombiano.

James Rodríguez terminó entrando cuando Minnesota United perdí 5-0 y recibió 4.7 de calificación, según la aplicación ‘BeSoccer’, por los 26 minutos que jugó ante Vancouver Whitecaps. Tuvo un pase clave, y a pesar de que no mostró mucho de la calidad que mantiene, Cameron Knowles dejó claro que en el ’10’ colombiano hay soluciones.

Esto le dijo el DT de Minnesota United a James y a sus jugadores tras la caída 6-0

El DT de Minnesota elogió el debut de James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

“El mensaje es que, miren, estamos al principio de un proceso que va a tener sus altibajos y cuando no estás en tu mejor momento y estás tratando de hacer algo diferente y al primer atisbo de un poco de adversidad en el juego, empezamos a tener una especie de duda y nos desviamos de algunas de esas cosas, terminas siendo castigado. Y el mensaje era que nos mantuviéramos firmes, que nos mantuviéramos colectivos, que siguiéramos en la dirección que queremos tomar porque tenemos las soluciones en camerino. Los jugadores en ese vestuario, tenemos las soluciones. Así que es un resultado realmente duro que tenemos que asumir y ciertamente yo, asumo toda la responsabilidad por ello. El fracaso del equipo para rendir es un fracaso en la preparación y eso es mi responsabilidad”, respondió el técnico de Minnestoa United cuando le preguntaron qué les dijo a James y sus jugadores en el cameirno tras el 6-0 en la MLS.

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La advertencia que hizo Cameron Knowles sobre James Rodríguez

Cameron Knowles no solo confía que en James Rodríguez hay soluciones para mejor el rendimiento del equipo, también dejó claro por qué será un jugador difícil de enfrentar para los rivales en la MLS. “Se ve la calidad que tiene con el balón y su habilidad para encontrar a los compañeros (…) Ve el juego a una velocidad diferente, ve las cosas antes que muchos otros y tiene la verdadera calidad técnica para involucrar a otros jugadores en el juego”, afirmó el técnico de Minnesota United sobre James.

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