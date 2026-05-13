Bento falló en su salida, Al-Hilal empató y ahora mismo Al-Nassr no es campeón. Cristiano Ronaldo se queda a las puertas de su primer título desde el año 2021 en una jornada absolutamente dramática en Arabia Saudita. A la espera de las dos jornadas que quedan del certamen, el exdelantero del Real Madrid y Manchester United mandó un contundente mensaje a los aficionados del club amarillo.

“El sueño está cerca. ¡Ánimo, nos queda un paso más por dar! Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche”. Así se manifestó Cristiano Ronaldo en sus redes sociales después del fallo de Bento. Todo ello en una jornada donde su Al-Nassr necesitaba solo de tres puntos para terminar de consagrarse como campeones de la máxima categoría del fútbol de Arabia Saudita. Mohamed Simakan había adelantado en el minuto 37 a los compañeros de CR7.

¿Qué queda ahora mismo? A falta de solo unas jornadas, Al-Nassr comanda la Saudi Pro League con 83 puntos en 33 fechas. Al-Hilal tiene un partido menos y 78 puntos. El equipo de Karim Benzema y compañía jugará el sábado ante Neom Sports Club como primer intento de asaltar a la lucha por el título. En caso de no vencer a uno de los clubes más jóvenes del campeonato, inmediatamente Cristiano Ronaldo será campeón.

En caso de que los azules venzan, todo queda listo para el fin de semana del 20 de mayo. Es la fecha donde el equipo de Cristiano Ronaldo será local frente a Damac. Al-Hilal, por su parte, tendrá que viajar lejos de casa para medirse a Al-Fayha. En medio de todo esto, no nos olvidemos que Al-Nassr tendrá una final internacional que afrontar.

Y es que Cristiano Ronaldo y compañía también se encuentran vivos en la lucha por la Champions League Two. El día 16 de mayo se medirán con el Gamba Osaka de Japón por el tipo. Solo el tiempo dirá que ocurre y si finalmente CR7 puede cortar con una guía de títulos que se devuelve hasta la obtención de la Copa Italia de la mano de Juventus en el año 2021. Puede ser campeón, todavía, incluso sin jugar.

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Alarmas en Al-Nassr por desgaste físico

Jorge Jésus, DT de Al-Nassr, quiso pasar rápidamente de página tras el error de Bento. Pide más unión que nunca alrededor de un equipo que se ha mantenido como líder del certamen en buena parte del campeonato. El problema ahora mismo pasa por entender que varios de los pesos pesados del plantel no llegarán al 100% en lo físico a la final contra él Gamba Osaka.

“Es difícil para nosotros aceptar el sorteo porque queríamos sellar el título hoy, pero si Dios quiere, Al Nassr logrará la victoria contra Damac. Tampoco debemos olvidar que tenemos antes la final de la Liga de Campeones de la AFC, y me preocupa porque varios jugadores están sufriendo de fatiga”, declaraciones del entrenador portugués. Cristiano Ronaldo afronta su semana y media más importante desde que dejase Europa.

Datos claves

Cristiano Ronaldo pidió unión tras el empate del Al-Nassr provocado por un error de Bento .

pidió unión tras el empate del provocado por un error de . El Al-Nassr lidera la liga con 83 puntos y podría ser campeón si Al-Hilal no gana.

lidera la liga con y podría ser campeón si no gana. El equipo de Cristiano Ronaldo disputará la final de la Champions League Two el 16 de mayo.