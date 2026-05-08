La polémica celebración de Cristiano Ronaldo luego de que le gritasen “Messi, Messi, Messi”

No es la primera vez que ocurre. Arabia Saudita Vuelve a gritarle Messi a un Cristiano Ronaldo que queda a una victoria del título.

El Al-Nassr y Cristiano Ronaldo quedan a solamente una victoria de gritar campeón en Arabia Saudita. El 2-4 frente al Al-Shabab pone el título en bandeja de plata para un equipo donde el portugués volvió a recibir gritos de “Messi, Messi, Messi”. Su reacción frente al tema ha desatado críticas en Oriente Medio.

Todo ocurrió antes de que el portugués marcase el último gol de la jornada. Los gritos de la hinchada local, al coro de “Messi, Messi, Messi”, marcaron buena parte de un encuentro absolutamente gravitacional para que el equipo de Cristiano Ronaldo pueda salir campeón. El luso anotó el cuarto tanto y terminó celebrándolo mirando a la grada. Sus gestos pidiendo más gritos hacia la figura del argentino y con diferentes gestos en sus partes nobles cerraron la trama.

No es, ni mucho menos, la primera vez que Cristiano Ronaldo se mide a este tipo de provocaciones. Desde su llegada a Arabia Saudita, el país se ha dividido entre quienes quieren verle triunfar y quienes le recuerdan su rivalidad con el argentino. Tras recibir por enésima vez gritos de “Messi, Messi, Messi”, CR7 estalló.

El contexto de dicho hecho se dio en una jornada absolutamente vital para el equipo de Cristiano Ronaldo. A falta de dos jornadas, la victoria por 4 a 2 de visitante les deja solamente 90 minutos de la posibilidad de ganar el título. Recordemos que el portugués no levanta trofeos colectivos desde la Copa Italia del año 2021.

😳🇸🇦 LOS HINCHAS CANTAN “MESSI, MESSI” Y CRISTIANO RESPONDE CON GESTOS. pic.twitter.com/JIGLBYvEmW — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026

Todo podría definirse el próximo martes. Al-Nassr y Al-Hilal, primero y segundo de la tabla general, se medirán en el estadio donde Cristiano Ronaldo hace de local. El portugués se encuentra a 29 goles de llegar a los 1000 tantos y a solo 90 minutos de levantar su primera gran conquista en el fútbol de Arabia Saudita. Los gritos de “Messi, Messi, Messi”, de momento, no evitan otro paso más del club amarillo al título.

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