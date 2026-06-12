La contundente respuesta de Mbappé a las críticas por su comportamiento

Tras su temporada más difícil en años, Mbappé se mostró tajante ante quienes le acusan de egoísta en Francia y Real Madrid.

Kylian Mbappé se alista para su tercera edición de la Copa del Mundo. Lo hace en un contexto donde Francia parte como una de las grandes favoritas y donde el delantero ha tenido que vivir meses más difíciles en el Real Madrid. En tiempos donde se le acusa de egoísmo y de comportamientos ni mucho menos positivos tanto dentro como fuera del campo, el ex-PSG deja un mensaje tajante sobre lo que viene por delante.

“Firmaría ganar el Mundial sin anotar ni un gol. Sería el primero en celebrarlo. Estoy muy contento de disputar este Mundial y de ayudar a los jóvenes, sobre todo en el aspecto emocional”, reflexionaba Mbappé en las últimas horas. No duda que el objetivo colectivo se encuentra por encima de cualquier marca personal que podría lograr en Norteamérica.

Mbappé ya será este verano uno de los grandes veteranos de Francia en la Copa del Mundo. Tras sus grandes actuaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022, se le entiende como el líder total de una generación renovada tras la derrota frente a Argentina en Doha. El delantero del Real Madrid espera poder mantener su rendimiento en un torneo que le catapultó a la élite.

Sobre los partidos que le esperan a Francia, fue tajante. Los galos se encuentran en el que para muchos es el grupo de la muerte junto a Senegal, Noruega e Irak: “Un Mundial no son partidos de ida y vuelta. Un mal partido te manda a casa. Hay que controlar las emociones. Son mensajes que traslado en el día a día. No hemos hecho nada todavía”.

Mbappé espera repetir la Copa del Mundo ganada en Rusia 2018: GETTY

Las críticas a Mbappé han sido pan de cada día para Kylian. La ausencia de títulos colectivos en el Real Madrid y diferentes polémicas lejos del terreno de juego marcaron una temporada negativa en todos los sentidos. Kylian ya tiene la cabeza puesta en una selección francesa donde seguirá jugando de centro delantero a pesar de la presencia en la convocatoria de nombres como Marcus Thuram o Philippe Mateta.

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Mbappé acecha el récord de Klose

Doce goles tiene el galo. Solo cuatro le separan del máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo. Mbappé tendrá varios partidos por delante para intentar empatar o superar la marca de Miroslav Klose. A pesar de lo que puede suponer este hecho histórico, el delantero del Real Madrid mantiene su discurso alrededor de lo que verdaderamente está en juego.

“Está bien estar en la lista de máximos goleadores, pero no sé si está tan bien porque muchos de ellos son muy mayores en comparación conmigo. Por supuesto que quiero seguir escribiendo la historia”, comentaba el delantero, que a sus 27 años tendrá su debut dentro de algunas jornadas frente a Senegal.

Datos claves

El delantero Kylian Mbappé disputará su tercera Copa del Mundo con la selección de Francia.

disputará su tercera Copa del Mundo con la selección de Francia. El grupo de Francia en el Mundial está integrado por Senegal, Noruega e Irak.

en el Mundial está integrado por Senegal, Noruega e Irak. El atacante suma 12 goles y se encuentra a cuatro del récord de Miroslav Klose.