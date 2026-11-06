Las primeras reacciones al retiro de CR7 de la Selección de Portugal incluyen hasta un pedido de que llegue a la MLS para jugar contra Messi.

El retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal tiene patas arriba el fútbol internacional. El portugués abandonó el equipo luso tras 23 años defendiendo dicha camiseta para generar una auténtica ola de elogios hacia su trayectoria. A lo largo de las últimas horas y desde la MLS, llegan pedidos para que el delantero de Arabia Saudita se dé un paso por Estados Unidos antes de terminar su carrera para volver a competir con Lionel Andrés Messi.

Héctor Herrera habló con los compañeros de As sobre el retiro de Cristiano Ronaldo del panorama de selecciones. Elogió al delantero por todo lo alto y espera que pueda darse su llegada a la MLS antes del retiro para competir una vez más con Messi. No olvidemos que CR7 termina contrato en el mes de junio de 2027 con Al-Nassr.

“Las palabras sobran para hablar de un jugador de su trayectoria, ha sido un placer coincidir con él en el campo. Son de las personas que te inspiran a querer ser más… Ojalá pueda venir a competir acá, porque sería espectacular tenerlo acá, sobre todo porque está Messi. A la gente le gusta este dúo que nos ha regalado de todo en su carrera”, palabras del volante del Houston Dynamo alrededor de lo que supondría un giro total al fútbol mundial.

Para el mexicano se trata de dos jugadores absolutamente generacionales. Ha tenido la posibilidad de enfrentarse con ambos y entiende que ni mucho menos hay que perder tiempo en compararlos. Elogió por todo lo alto la resiliencia de tanto Messi como Cristiano Ronaldo en tiempos donde el fútbol de élite se hace más que exigente en cada jornada.

Herrera espera poder ver a CR7 en la MLS antes de su retiro: GETTY

“Siempre he dicho que no hay que compararlos, a esos jugadores hay que disfrutarlos. Son dos jugadores espectaculares que somos bendecidos de poder vivirlos y enfrentarlos”, concluyó Herrera. Supone la primera voz que hace parte de la MLS en comentar después del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa lo que podría ser un last dance de la rivalidad que cambió para siempre la historia del fútbol internacional.

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Jorge Jesus reaccionó al retiro de CR7 de la Selección

El choque entre ambos durante el último parón de selecciones fue el detonante del retiro de Cristiano Ronaldo de manera definitiva del fútbol de selecciones. Jorge Jesus lamenta que el delantero no quiera seguir de la mano de Portugal, aunque le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales. Empieza una nueva era en la Seleção.

“Cristiano es un ícono global, un ejemplo para Portugal y la selección nacional. Puse una foto enorme de él en nuestro auditorio para que todos los jóvenes jugadores pudieran admirarlo todos los días. Le pedí que continuara conmigo porque lo necesitaba a mi lado. Pero tengo que aceptar su decisión. Siempre tendrá un lugar en los corazones del pueblo portugués. Siempre será un ícono del fútbol portugués”, palabras del entrenador del equipo luso alrededor del retiro de su máxima estrella.

Datos claves

Héctor Herrera pidió la llegada de Cristiano Ronaldo a la MLS con Lionel Messi .

pidió la llegada de a la con . Cristiano Ronaldo mantiene contrato vigente con Al-Nassr hasta junio de 2027 .

mantiene contrato vigente con hasta . Jorge Jesus despidió públicamente a Cristiano Ronaldo tras confirmarse su retiro de Portugal.