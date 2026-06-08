Messi podrá ganar un nuevo título en la MLS solo 10 días después de la final del Mundial 2026

El argentino, convocado a una de las fechas claves de la MLS. Messi ya se bajó en el pasado y se cruzan los dedos con su presencia.

A solamente 72 horas de que empiece la primera edición de la Copa del Mundo con cuarenta y ocho selecciones, Lionel Messi ha sido convocado nuevamente para una de las grandes fiestas de la MLS. El argentino del Inter Miami podría levantar un nuevo título por los Estados Unidos de Norteamérica apenas diez días después de la final del Mundial.

Tal y como anunció la propia MLS, Messi ha sido convocado para el MLS All-Star. El 29 de julio en el Bank of America Stadium del Charlotte FC, es la fecha donde los mejores jugadores de la liga de los Estados Unidos de Norteamérica se enfrentarán a su similar de México. Diez días antes, no nos olvidemos, en Nueva Jersey se disputará la final de la Copa del Mundo.

Brian Schwake (Nashville SC), Anthony Markanich (Minnesota United FC), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Tim Ream (Charlotte FC), Andy Najar (Nashville SC), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC), Hugo Cuypers (Chicago Fire FC), Son Heung-Min (LAFC) y Messi (Inter Miami CF) componen la convocatoria para el choque.

Hablamos del partido que marca la mitad de la temporada de la MLS. Un amistoso que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años y que no mucho tiempo atrás incluso llegaba a incluir a potencias como un Manchester United o Real Madrid a modo de rival. El año pasado Messi se bajaba de dicho compromiso gracias al Mundial de Clubes de la FIFA disputado en los Estados Unidos de Norteamérica. Se espera que este año pueda tener una gran participación.

Charlotte, sede del All Star donde la MLS espera que Messi diga presente: GETTY

El encuentro ante la mejor convocatoria posible de jugadores de la Liga MX llegará apenas diez días después de la final del Mundial. Un encuentro donde Argentina espera poder repetir el campeonato conseguido en Qatar allá por el año 2022 y donde se espera igualmente que Messi dispute su último gran torneo de la FIFA. Diez días más tarde podríamos ver a La Pulga ir por la que supondría su cuarta corona en los Estados Unidos.

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¿Por qué Messi no jugó el All Star del 2025?

El encuentro se disputó en un contexto donde Messi venía de disputar nueve partidos en treinta días. Un desgaste absolutamente tajante que llevó al futbolista a bajarse de una cita donde podían llegar a existir incluso penalizaciones por su ausencia. Hasta Don Garber, comisionado de la MLS, tuvo que hablar sobre una polémica que recorrió toda USA doce meses atrás.

“Tenemos un All-Star Game que creemos es una verdadera prioridad. También, tenemos a un jugador que ha jugado nueve partidos en treinta días. Inter Miami ha tenido un calendario diferente a cualquier otro equipo. Leo jugó noventa minutos en cada partido. Tenemos que manejar eso como liga”, palabras del 2025 por parte de Garber. Veremos si 10 días después de la final del Mundial, Messi va por otro título.

Datos claves

Lionel Messi fue convocado al MLS All-Star para enfrentar a la Liga MX.

fue convocado al MLS All-Star para enfrentar a la Liga MX. El partido se disputará el 29 de julio en el Bank of America Stadium.

en el Bank of America Stadium. El juego se programó 10 días después de la final de la Copa del Mundo.