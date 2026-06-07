El dineral que Inter Miami ganará gracias a que Lionel Messi y Rodrigo De Paul jugarán el Mundial 2026

Lionel Messi y Rodrigo De Paul son jugadores claves en Argentina, así que su estadía en el Mundial 2026 generaría alrededor de medio millón de dólares para Inter Miami.

La Selección Argentina es una de las grandes candidatas para llevarse el título del Mundial 2026 y por ende ser la bicampeona de la competición. Entre los jugadores más importantes de la plantilla están Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes además comparten equipo en el Inter Miami y que gracias a su participación en Norteamérica generarán una importante ganancia al club.

Leo Messi y Rodrigo De Paul listos para la Copa 🫡🇦🇷



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Resulta que desde FIFA establecieron un fondo muy importante que está destinado para compensar a las instituciones deportivas por cada uno de los jugadores convocados a su selección en el Mundial 2026. El monto asciende a un total de 355 millones de dólares, lo cual representa un aumento más que interesante con respecto al poco más de 200 millones de dólares en Qatar 2022.

En base a esta información es que, en el caso de Argentina repita instancias finales en el Mundial 2026, Inter Miami aseguraría un promedio de 415,625 millones de dólares gracias a las participaciones de Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Eso sí, en el caso de que los albicelestes sean eliminados en fase de grupos, la cantidad variaría y hablamos de unos 416,666 millones de dólares.

Teniendo en cuenta esta información, Inter Miami podría percibir un poco más de dinero además de Lionel Messi y Rodrigo De Paul ya que con la presencia de Dayne St. Clair, arquero de Canadá, sumarían unos 467,700 millones de dólares en total. Recordemos que cada jugador convocado representa ganancias de 5,000 mil dólares por día, así que el campeón de la MLS podría celebrar más.

La actualidad de Argentina y cómo llegará al debut del Mundial 2026

La Selección Argentina liderada técnicamente por Lionel Scaloni y actual campeona del mundo viene de vencer 2-0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone en el Estadio Kyle Field de Texas. Sin la presencia de Lionel Messi ni siquiera como opción de recambio al todavía no estar al 100%, los albicelestes siguen demostrando un buen nivel de cara a la competencia.

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El próximo martes 9 de junio enfrentarán a Islandia en el Jordan-Hare Stadium que ubicado en la ciudad de Auburn. Será el último ensayo del equipo antes del debut en el Mundial 2026, así que se espera que Lionel Messi pueda tener minutos a como de lugar para que el comando técnico vaya probado la mejor alineación titular posible pensando en el objetivo de lograr el bicampeonato.

Fuente: Selección Argentina.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Argentina vs. Argelia | 16 de junio | Arrowhead Stadium de Kansas City

Argentina vs. Austria | 22 de junio| AT&T Stadium de Dallas

Jordania vs. Argentina | 27 de junio | AT&T Stadium de Dallas

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