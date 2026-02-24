Califican a James Rodríguez como el mejor fichaje de la historia de Minnesota: “Los otros tienen que defender por él”

Sacha Kljestan, ex jugador de clubes como New York Red Bull o LA Galaxy, supone la última voz en comentar lo que supone la llegada de James Rodríguez a Minnesota United. Tras el primer encuentro de la temporada frente a Austin, siguen llegando reflexiones alrededor de lo que el colombiano podría aportar en una entidad joven de la MLS y que no ha parado de crecer desde su llegada al torneo. Se le pide al zurdo únicamente enfocarse en materia ofensiva.

“Es el mejor fichaje en la historia del Minnesota United. Cuando puedes conseguir que el capitán de Colombia, un jugador que ganó la Bota de Oro de la FIFA, llegue y sea la piedra angular de tu club…Es un contrato de solo seis meses y no es un contrato de jugador franquicia. Me encanta este acuerdo para Minnesota United”, reflexiones de Kljestan alrededor del fichaje del ex futbolista de clubes como Real Madrid o Bayern Múnich. La expectativa es total.

Una de las grandes dudas alrededor del papel que tendrá James en el equipo pasa por su trabajo sin balón. Para Kljestan estamos lejos de hablar de un problema. Sí de una posibilidad de encolumnar un equipo alrededor de su figura y que pueda sacar las mejores características de James. Su valoración es clara: “Los otros 10 jugadores en el campo tienen que hacer el trabajo defensivo por él, darle la pelota y dejar que haga magia”.

Por lo pronto el cafetero se prepara tanto física como futbolísticamente para intentar debutar en la MLS. No lo hizo en la primera jornada del certamen y mientras su Minnesota United empataba a dos goles frente a Austin como visitante. James Rodríguez ni siquiera fue convocado mientras se busca prepararle de la mejor forma para un semestre que no nos olvidemos, supondrá la antesala de una nueva edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

Tras la disputa del torneo, se espera que el colombiano y el club analicen si prorrogar o no su contrato por otros seis meses. Es la posibilidad que manejan teniendo en cuenta el acuerdo contractual que han hecho y donde James Rodríguez no cuenta con plaza de Designated Player hasta la fecha. Por lo pronto y a la espera de novedades contractuales, se le pide que únicamente aporte en materia ofensiva y que ni mucho menos se desgaste sin balón tras algo más de tres meses sin actividad luego de dejar León de México.

“James es de los 15 mejores del planeta”

“Cuando me enteré de esto por primera vez, pensé: ‘Esto es lo más tonto que he visto en mi vida’. Luego descubrí que era un contrato de seis meses… James sigue siendo una pieza fundamental para Colombia, es el capitán y van a jugar el Mundial. Su talento puro lo pone en un escalafón donde solo habitan unos 15 jugadores en todo el mundo”, valoraciones del mítico jugador de Estados Unidos, Landon Donovan, sobre lo que supone la llegada del colombiano a una franquicia tan joven. Lo ve como una oportunidad de oro para todas las partes e igualmente como una muestra más del crecimiento del torneo norteamericano.

Eso sí, marcó su miedo alrededor de los últimos contratos firmados por el cafetero. No duda de su talento, más si de una nueva firma más allá del Mundial del 2026: “Llega por seis meses, es increíble, arrasa en la liga y Minnesota dice: ‘¡Qué tipo! ¡Fichémoslo por tres años!’ y luego el rendimiento cae. Ese es el ciclo que deben evitar”.

