Si Cristiano Ronaldo marca en el Mundial 2026, no será el jugador más veterano en hacerlo

Portugal se alista de la mano de Cristiano Ronaldo para intentar levantar su primera Copa del Mundo. El exdelantero de clubes como el Real Madrid o el Manchester United disputará su sexta edición del certamen con varios récords como objetivo personal. Eso sí, uno que es imposible pasa por convertirse en el goleador más veterano en la historia de los Mundiales.

El portugués llegará al torneo con 41 años. Tendrá hasta la posibilidad de disputar ocho partidos. En caso de convertir, quedará como el segundo futbolista que marque en el gran torneo de la FIFA. El premio se lo lleva el histórico delantero Roger Milla, de la mano de Camerún y en el penúltimo Mundial del siglo XX.

Hablar de Roger Milla supone hablar de historia viva de la Copa del Mundo. No solo por su mítico gol ante Colombia en Italia 90 tras robarle la pelota a René Higuita. Cuatro años más tarde y durante la fase de grupos de los Estados Unidos, su gol frente a Rusia hizo que se convirtiera en el jugador más veterano en marcar en toda la historia del gran torneo de la FIFA, con un total de 42 años y 39 días encima. CR7, salvo que llegue al 2030, no lo supera.

Lo que sí podría hacer Cristiano Ronaldo es convertirse en el segundo jugador más veterano de este ranking. Dicho lugar pertenece en este momento a su compatriota Pepe. Durante la fase de grupos de Qatar 2022, el exdefensor del Real Madrid o del Oporto anotó con más de 39 años en sus piernas. CR7 puede superarle si ve portería en los primeros doscientos setenta minutos del certamen frente a Congo, Uzbekistán o Colombia.

Roger Milla, el más veterano en marcar en un Mundial: GETTY

Ahora mismo, CR7 tiene su gol más veterano en la historia de los Mundiales anotado con 37 años y 292 días encima. El delantero del Al-Nassr llega al certamen de la mano de una generación dorada que muchos ven capacitada para intentar quedarse con su primer título. La única hoja de ruta para que supere a Roger Milla pasa porque diga presente en un Mundial en 2030, donde Roberto Martínez ni mucho menos descartó su presencia.

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Portugal cierra la preparación del Mundial el miércoles

El apretado triunfo frente a Chile ya es historia para el equipo de Roberto Martínez. La Selección de Portugal disputará el día miércoles su último partido amistoso antes de iniciar una fase de grupos donde necesita por todo lo alto el primer puesto. No hacerlo supondrá tener que enfrentarse con selecciones de la talla de Inglaterra o Croacia en las primeras eliminatorias a noventa o ciento veinte minutos.

Nigeria será el rival de Portugal en este cierre de preparación. Un oponente similar al que espera encontrarse frente a Congo en el debut del certamen el próximo día 17 de junio. Se espera por muchas rotaciones en el equipo de Roberto Martínez de cara a que la unidad de titulares pueda llegar de la mejor forma posible a una fase de grupos donde CR7 volverá a ser bandera.

Datos claves

Cristiano Ronaldo disputará el Mundial con 41 años y buscará ser el segundo goleador más veterano.

disputará el Mundial con 41 años y buscará ser el segundo goleador más veterano. El camerunés Roger Milla mantiene el récord tras marcar en la edición de 1994 con 42 años.

mantiene el récord tras marcar en la edición de 1994 con 42 años. La selección de Portugal finalizará su fase de preparación el próximo miércoles frente a Nigeria.