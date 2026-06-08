Ramón Jesurún advirtió sobre lo que tiene que pasar para que la Selección Colombia cambie de sede en Eliminatorias

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, tajante sobre el contexto alrededor de la sede por Eliminatorias de Colombia.

Colombia se alista para un Mundial donde una generación entera dice adiós. Todo esto mientras diferentes proyectos de reforma en los estadios del territorio nacional se toman la actualidad desde hace semanas. Ramón Jesurún advirtió sobre lo que tiene que pasar para que la Selección cambie de sede en Eliminatorias.

“La Federación necesita que cada partido sea exitoso desde el punto de vista deportivo y empresarial. El estadio de Barranquilla tiene una capacidad superior al de Bogotá y además se encuentra en un proceso de remodelación que ampliará más de quince mil la cantidad de espectadores que podrá albergar”, palabras del máximo dirigente en charla con Caracol sobre el proceso de clasificación al Mundial.

Para Jesurún todo pasa por conseguir el mejor contexto deportivo y económico. Además del Metropolitano, recordemos que ciudades como Bogotá o Medellín han estudiado en estos años un aumento en el aforo de sus estadios: “Se combinan varios factores que hacen que, cuando analizamos qué es lo mejor para la selección de Colombia, Barranquilla siga teniendo una ventaja importante. Entiendo perfectamente que en todo el país quieren ver a la selección, pero hoy por hoy Barranquilla se los lleva por delante”.

“Barranquilla comenzó a ser la casa de la Selección desde finales de los años ochenta por iniciativa de Francisco Maturana y Hernán Darío “Bolillo” Gómez. Desde entonces se construyó una historia de éxitos que ha sido muy importante para el fútbol colombiano… En algún momento cualquier ciudad podría albergar partidos de la Selección Colombia. No es una posibilidad descartada para el futuro”, más reflexiones de Jesurún en Caracol. De momento, nadie saca a la Tricolor de Barranquilla.

Barranquilla apunta a seguir como sede de Colombia en Eliminatorias: GETTY

Recordemos que las Eliminatorias al Mundial 2030 no arrancan hasta como mínimo marzo del 2027. Es el momento donde el calendario más opciones da para un proceso donde todavía queda por definir el formato y el calendario. Uruguay, Paraguay y Argentina están clasificados, por lo que todavía se desconoce cuántos partidos tendrá que disputar cada selección para decir presente en el centenario.

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Jesurún no pone a Colombia como sede de la Copa América

Los rumores de cara al verano del 2028 han apuntado tanto a USA como incluso a territorio argentino. De momento, Jesurún no descarta que Colombia pueda ser sede, pero reconoce que el poder económico del torneo en Norteamérica es algo difícil de ignorar para la Confederación. Pronto habrá novedades.

“Probablemente la sede se anuncie después del Mundial de 2026. Una de las posibilidades más importantes es repetir lo realizado en Estados Unidos, porque desde el punto de vista comercial y deportivo fue una experiencia muy exitosa. Sin embargo, todavía no hay una definición oficial”, marcaba Ramón Jesurún alrededor de una lucha por la sede que se viene calentando en los últimos meses.

Datos claves

El dirigente Ramón Jesurún confirmó que Barranquilla seguirá siendo la sede de la selección colombiana.

confirmó que Barranquilla seguirá siendo la sede de la selección colombiana. El Estadio de Barranquilla aumentará su capacidad para albergar a 15.000 espectadores más.

aumentará su capacidad para albergar a 15.000 espectadores más. Las Eliminatorias al Mundial 2030 comenzarán oficialmente en el mes de marzo de 2027.