Álbum de Panini del Mundial 2026: ¿Cuándo sale a la venta y cuánto cuesta en Ecuador?

Ya con las 48 selecciones clasificadas al Mundial se ultiman los detalles del que será el álbum del Mundial 2026. En Ecuador los aficionados están atentos a su lanzamiento y ya saben cuánto costará cada paquetón y por ende también cada sobre.

¿Cuánto cuesta el Álbum de Panini del Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador ya se encuentra disponible la preventa del álbum del Mundial 2026, aunque la entrega apenas será el 5 de mayo. Panini confirmó que el álbum tapa blanda costará 3.50 dólares, mientras que en su versión pasta dura llega hasta los 15 dólares. Para este año se incluye la versión tapa dura dorada que cuesta 30 dólares.

¿Cuánto cuesta el paquetón de 104 sobres del álbum del Mundial 2026 en Ecuador?

El tradicional paquete con 104 sobres del álbum del Mundial tiene un valor de 124.80 dólares. Entonces, si los aficionados quieren armar un combo entre álbum y paquetón, los precios terminan variando:

Álbum pasta dura + paquetón de 104 sobres a $139.80

Álbum pasta dura dorada + paquetón de 104 sobres a $154.80

Álbum pasta blanda + paquetón de 104 sobres a $128.30

Los precios del Álbum del Mundial en Ecuador. (Captura de pantalla)

Todos los detalles del álbum del Mundial 2026 de Panini

Son 980 figuritas

112 páginas en total

18 cromo de futbolistas por selección

Una foto grupal por selección

Escudo brillante de la Federación

Sobres con siete cromos

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