Alemania debate si debe pedirle a Neuer que vuelva del retiro en la selección para atajar en el Mundial 2026

La actuación de Manuel Neuer frente a Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League no dejó a nadie indiferente. Sus 9 atajadas en el compromiso de ida en el estadio Santiago Bernabéu hasta generan un debate nacional sobre su presencia en la próxima edición del mundial. Julian Nagelsmann no tiene la última palabra.

Recordemos que Manuel se retiró de la selección alemana no mucho tiempo atrás. En este momento el arco pertenece a nombres como Marc Andre ter Stegen o Oliver Baumann, quienes no han podido darle hasta la fecha a Die Mannschaft la misma solidez defensiva que el arquero del Bayern Múnich. A sus ya 40 años y en tiempos donde se habla incluso de la posibilidad de un retiro general del fútbol, Alemania, debate por todo lo alto si hay que llamarle de vuelta.

“Esta versión de Neuer es de clase mundial, pertenece a la selección nacional. Espero que Nagelsmann haya visto el partido. Me gustaría ver a Neuer en este momento de forma en el Mundial… pero también sé que eso no sucederá. Nagelsmann no abrirá esa puerta”, palabras del histórico Lothar Matthaus sobre su compatriota. No es el único que pide a gritos su retorno.

Y es que hasta ex compañeros de Neuer en la selección como Benedikt Höwedes o Jan Age Fjörtoft hablan de un fichaje necesario para terminar con la crisis del combinado nacional. Afirman que una sola llamada puede destrabar todo de cara a los próximos meses: “¿Qué país del mundo no lleva a su mejor portero? Si Nagelsmann lo llama y le dice que va a ser su portero titular, Neuer irá y jugará. Lo sabemos todos”

Recordemos que Manuel es sinónimo de éxitos en el combinado germánico. Supone el último guardameta en levantar la Copa del Mundi en el año 2014 y cuando Argentina fue su rival en la definición de Brasil. Con 40 años y en una temporada donde todavía puede soñar con el Triplete, se debate si Nagelsmann debe intentar llamarlo para convencerle de volver a ponerse la camiseta de la cuatro veces campeona del mundo.

Los jugadores que han disputado más Mundiales

Con 5 convocatorias aparecen nombres como Memo Ochoa, Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafa Marquez y el propio Lothar Matthaus. Pero ojo por que también lo hacen Lionel Messi y un Cristiano Ronaldo que salvo hecatombe, llegarán a seis presentaciones en la edición de este verano de la mano de Argentina como Portugal.

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Messi y CR7 llegarán a seis ediciones del Mundial disputadas: GETTY

“Ya se ha dicho de todo al respecto. Lo importante ahora es terminar el resto de la temporada con el Bayern”, palabras de un Neuer que ahora mismo tira balones fuera sobre su futuro en el equipo nacional. Quedan poco menos de 45 días para empezar a tener las listas de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde podría tener su vez número 4 con Die Mannschaft.

Kompany, a los pies de Neuer

Manuel fue elegido como el mejor futbolista del primer partido de la serie. Sus atajadas fueron vitales para mantener a Bayern Múnich con una ventaja en el marcador que veremos como muta la semana que viene. Su entrenador, compatriota de otro mito en todos los sentidos como Thibaut Courtois, no duda sobre el rendimiento de quien sigue siendo un pilar absoluto este Bayern, Múnich.

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“Manuel lleva muchísimo tiempo haciéndolo bien y seguir rindiendo así con 40 años es algo que muy pocos porteros pueden lograr…Lo veo todos los días, no sé cómo sería trabajar con él cuando tenía treinta años, pero a mí me impresiona a diario. Aún es uno de los mejores del mundo y está en un buen momento”, reflexiones del entrenador del Bayern sobre el momento de forma de su portero. En una semana, la vuelta por tierras Bávaras.

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