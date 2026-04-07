Salvo giro de 180°, James Rodríguez disputará su tercera edición del Mundial. Brasil 2014 y Rusia 2018 son los precedentes para el colombiano en la búsqueda de su última gran hazaña con el conjunto cafetero. A menos de 70 días para que todo empiece en Norteamérica, la FIFA eligió su mejor gol en el torneo y no es la volea frente a Uruguay.

A diferencia de lo que podría pensarse, desde el máximo ente del fútbol mundial señalan otro gol de James durante Brasil 2014. Se hace referencia a la jugada colectiva que terminaría con una vaselina del colombiano frente a Japón en la fase de grupos. Aquella acción terminó con uno de los festejos más icónicos del equipo que dirigía por entonces Néstor Pékerman. Ese 4-1 ante Japón se lleva los elogios de la FIFA.

“Puede que no haya llegado en la fase eliminatoria ni ante 74.000 espectadores en uno de los estadios más icónicos del planeta (como su volea que sacudió al mundo frente a Uruguay), pero el tercer gol de James Rodríguez en Brasil 2014 fue una belleza en sí misma”, dicta en este momento la web oficial de la FIFA al repasar todos los goles del cafetero en las Copas del Mundo. Alaban la estética de dicho tanto que valió para que Colombia cerrase la fase de grupos con pleno de victorias y puntos a su favor.

El Arena Pantanal de Cuiabá fue el escenario. Colombia llegaba como líder de su zona después de los triunfos frente a tanto Grecia como Costa de Marfil. En medio de algunas rotaciones, Pékerman mantuvo en el once a un James Rodríguez que volvió a liderar al equipo cafetero durante toda la jornada. Aquella vaselina terminaría recorriendo el mundo por solo algunas horas y gracias a una definición de Rodríguez que, frente a Uruguay en el estadio Maracaná, supone para muchos su mejor gol en los Mundiales.

James buscará seguir acrecentando sus registros en Mundiales. Terminó la edición de Brasil 2014 como uno de los máximos anotadores del certamen. Por Rusia 2018 no pudimos verle en su máximo nivel producto de diferentes dolencias físicas. En ambos torneos Colombia pisó como mínimo los octavos de final antes de ser eliminado por Brasil e Inglaterra, respectivamente. Intentar superar la eliminatoria de cuartos frente a la Verdeamarelha 12 años después es el objetivo en este verano.

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Minnesota United niega que James sufra rabdomiólisis

“El Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no ha habido evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis. Pedimos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación y al público que se abstengan de realizar más especulaciones sobre la salud de James. Cualquier actualización adicional será comunicada directamente por el club a través de los canales oficiales”, reza el comunicado de los Loons en las últimas horas. Niegan de momento las informaciones publicadas sobre el 10 de Colombia.

Por rabdomiólisis debemos entender una ruptura general y severa del tejido muscular. Esta libera componentes nocivos como la mioglobina en la sangre y puede provocar incluso insuficiencia renal aguda. Los rumores de dicha condición para James quedan de momento desactivados por su club en la MLS. Se espera que tenga un par de semanas de reposo antes de volver a comenzar nuevamente el camino al césped. En 68 días arranca el Mundial y toda Colombia espera contar con el 10.

Datos claves

La FIFA eligió el gol de James Rodríguez ante Japón como su mejor tanto mundialista.

eligió el gol de ante como su mejor tanto mundialista. El club Minnesota United negó que el jugador colombiano sufra actualmente de rabdomiólisis .

negó que el jugador colombiano sufra actualmente de . James Rodríguez ha disputado hasta la fecha las ediciones de 2014 y 2018 del Mundial.