Los hinchas de Italia cambian su camiseta por la de Canadá para alentar durante el Mundial

El silencio invadió todas las casas de Italia tras los penaltis ante Bosnia. La nueva caída de la cuatro veces campeona del mundo en su llegada al torneo genera una crisis que supera todo tipo de precedentes. Días después de la debacle, por Canadá ofrecen a los hinchas tanos cambiar su camiseta por la de los del norte de América para alentar durante la Copa del Mundo.

“Queridos fans del fútbol italiano, no esperéis cuatro años más. Cambiad vuestra camiseta por la de Canadá. Encuéntranos fuera del Café Diplomático mañana, 4 de abril de 2026, entre las 10:00 y las 14:00”, es la propuesta a gran escala que fue publicada en redes y que, para sorpresa de muchos, ha tenido bastante llegada a la población italiana en urbes canadienses.

Por redes sociales se ha visto cómo cientos de hinchas hicieron fila para el intercambio de camisetas en el Café Diplomático en Toronto. La Federación de Canadá no recolectó realmente las camisetas; solo repartieron sus kits para la edición del Mundial 2026 y entregaron pósteres a los fans. La Azzurra, que tendrá que esperar hasta 2030, tendrá nueva piel en el certamen.

Se trata de una medida de marketing ni mucho menos gratuita. Los datos oficiales entregados por el Gobierno de Canadá estipulan que 1.5 millones de habitantes en el país tienen origen italiano en su procedencia. Un 4.3% de la población cuenta con raíces de la selección cuatro veces campeona del mundo que se perderá la cita en Norteamérica cuando todo arranque a mediados de junio. Las imágenes por redes sociales dan a entender que la campaña ha sido más que exitosa.

Hundreds of people lined up for the Italy-for-Canada jersey swap at Cafe Diplomatico in Toronto!



Canada Soccer didn’t actually collect the jerseys, they just handed out their 2026 kits and posters to fans 🍁@CanadaSoccerEN | @CANMNT_Official pic.twitter.com/Yo6crN2WS9 — TSN (@TSN_Sports) April 4, 2026

Canadá será uno de los tres territorios en recibir una edición especial en todos los sentidos. No solamente por la parte de la primera que será disputada con 48 participantes. Será la primera que tendrá partidos en tres territorios distintos y donde el combinado rojo comenzará su aventura el día 11 de julio midiéndose ante Bosnia como local. En caso de haber sido Italia, sería justamente el primer partido del Grupo B. Catar y Suiza completan dicha zona.

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Maldini criticó a todo el fútbol italiano

“Faltar a un Mundial es una advertencia, faltar a dos es una crisis, pero tres seguidos… eso es un fracaso total. Cuando te pones la camiseta de la selección italiana, eso no significa solo jugar… Significa llevar contigo la historia, la responsabilidad y el orgullo”, palabras del excapitán del AC Milan tras la derrota ante Bosnia. Entiende que lo ocurrido va más allá de los jugadores o de un Gattuso que ya dejó su cargo.

Se entiende que se necesita una resurrección de todo el calcio a gran escala. De momento ni siquiera hay entrenador y ya nombres importantes como Simone Inzaghi han rechazado el cargo. Más pronto que tarde debe iniciarse un nuevo camino para Italia de cara a intentar evitar que por cuarta vez no le veamos en la Copa del Mundo.

Datos claves

Canadá repartió camisetas de su selección a hinchas italianos en el Café Diplomático de Toronto.

repartió camisetas de su selección a hinchas italianos en el de Toronto. Un 4.3% de la población canadiense, equivalente a 1.5 millones de personas, tiene origen italiano.

canadiense, equivalente a 1.5 millones de personas, tiene origen italiano. La selección de Italia quedó fuera del Mundial 2026 tras perder ante Bosnia en penaltis.