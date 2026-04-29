París Saint-Germain y Bayern Munich dieron uno de los mejores espectáculos de los últimos años al enfrentarse este martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes bajo el marco de una de las Semifinales de ida de la UEFA Champions League 2025/2026.

Los de Luis Enrique se hicieron con la victoria, pero no les quedó mucho margen para encarar la vuelta en el Allianz Arena con mayor tranquilidad. Ganaron 5 a 4 (luego de ir 5 a 2) gracias a los tantos de Ousmane Dembélé (x 2), Khvicha Kvaratskhelia (x 2) y de Joao Neves. Y descontaron: Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.

Pero la noticia no fue solo lo futbolístico. Además, hubo una situación cuanto menos curiosa que no es nada habitual en la Champions League y que tuvo que ver con la actitud de un alcanzapelotas ante la necesidad de Manuel Neuer, portero del Bayern Munich, de sacar rápido desde el fondo para reactivar la acción en el campo de juego.

Un video del momento que ya circula por las redes sociales muestra el episodio. El guardameta alemán se arrima y le insiste al joven para que le ceda el esférico, pero este se niega mientras pisa el balón con su pie derecho, con clara postura desafiente, todo esto ante la atónita mirada de fotógafos y miembros de la prensa acreditada para el evento en cuestión.

Beau geste du ramasseur de balle pic.twitter.com/tlIOFwNbLg — Media Bayern France (@MediaBayernFR) April 28, 2026

Bayern Munich y PSG se vuelven a ver las caras el miércoles 6 de mayo

Tras el partidazo que disputaron en el Parque de los Príncipes, Bayern Munich y París Saint-Germain se volverán a ver las caras en el Allianz Arena este miércoles 6 de mayo por la semifinal de vuelta de la Champions League 2025/2026. Si el conjunto teutón gana por un tanto en los 90 minutos procederán a jugar el alargue. Si persiste la misma diferencia, definirán en los penales. Si vence por más de un gol clasificará a la Final. Cualquier otro resultado depositará al elenco francés en el choque pautado por la UEFA para el 30 de mayo en Budapest.

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Por cierto, la otra semifinal la disputan Atlético de Madrid y Arsenal. Primero chocarán en el Estadio Metropolitano (29/4), en tanto que el desquite se desarrollará en el Emirates Stadium de Londres (5/5).

En síntesis