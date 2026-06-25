Antes del Ecuador vs. Alemania confirman dónde jugará Piero Hincapié luego del Mundial

El Mundial podría cambiar el futuro de varios jugadores de la Selección de Ecuador, y horas previas a enfrentar a Alemania, confirman el siguiente equipo de Piero Hincapié.

Arsenal hizo oficial la continuidad de Piero Hincapié, lo firmaron por los cerca de 50 millones de euros de la cláusula. En redes sociales el campeón de la Premier League apuntaron a que Hincapié “firmó para quedarse”.

Hincapié firmó un contrato hasta el 2031, es decir por cinco temporadas más, así el central ecuatoriano está blindado ante el interés de otros equipos. En España lo han puesto en planes del Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona.

El Arsenal le había puesto un precio de 80 millones de euros, sin embargo parece improbable que salga. Mikel Arteta habría pedido su continuidad a la directiva del Arsenal.

Hay más posibilidades de que Hincapié se quede si es que Caliaflori, en planes de clubes de España e Italia, termine siendo vendido. Hincapié fue puesto como defensor central y lateral en la temporada.

Los números de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié solo lleva una temporada en Arsenal y esta ha sido muy buena. Jugó 39 partidos, marcó 1 gol y dio 2 asistencias. Sumó más de 2.700 minutos en cancha, salió campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League.

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En resumen