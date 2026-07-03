Predicción Mundial 2026: Resultado exacto de Colombia vs. Ghana según la IA

La Selección Colombia juega contra Ghana por los 16vos de final y la Inteligencia Artificial hace su análisis del partido por el Mundial.

La Selección de Colombia enfrentará a Ghana por los 16vos del Mundial 2026 en otro partido en el que los ‘cafeteros’ parten como favoritos. La Inteligencia Artificial hizo un análisis y dio un resultado exacto de cómo le irán a los de Néstor Lorenzo.

La Inteligencia Artificial predice un 2-1 a favor de Colombia, la herramienta augura un partido cerrado que se definirá por no más de un gol. La IA da a Colombia la ventaja por la diferencia de sus delanteros contra los ghaneses.

Así mismo, destacan la solidez defensiva que los africanos han mostrado, aguantando contra Croacia e Inglaterra de buena forma en la fase de grupos, rivales superiores.

La Inteligencia Artificial ha acertado en sus predicciones con la Selección Colombia, dando victorias contra Uzbekistán y Congo y vaticinando también la posibilidad de empate contra Portugal.

En caso de avanzar, Colombia enfrentará a Suiza en los 8vos de final, teniendo otra vez a un rival que apriori se muestra fácil para que sigan en racha los de CONMEBOL.

Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Ghana

Colombia y Ghana se verán las caras por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio en el Lumen Field Stadium de Seattle.

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