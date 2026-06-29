Argentina llegó a 50 victorias en Mundiales: ¿A cuántas quedó de Alemania y Brasil?

Ante Jordania se llegó a un número redondo que consolidó su tercera posición en el ranking histórico de los Mundiales.

Pronto empieza la verdadera Copa del Mundo para una Selección Argentina que vive su momento más dulce en varias décadas según los registros de la FIFA. Ante Jordania, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a las 50 victorias en la historia del certamen y ya solamente selecciones de la talla de Alemania y Brasil le superan.

Lionel Messi descansó de arranque en una jornada donde Argentina llegó a las 50 victorias en 91 partidos de la Copa del Mundo. A estos números se le suman 17 empates y un total de 24 derrotas. En este momento, solamente Alemania con un total de 70 triunfos y Brasil con 78 le superan en cuanto a la clasificación general de torneos se refiere.

Gracias a sus tres victorias frente a sus rivales durante la fase de grupos, Argentina continúa ampliando su diferencia con una Italia que se queda en 45 triunfos de 83 partidos. Le sigue Francia en la tabla general con 42 triunfos y tras ello una Inglaterra que se queda en 34 tras lo visto en la fase de grupos. España con 33 aparece en la séptima posición.

El combinado Albiceleste intentará seguir achicando diferencias con las únicas selecciones que han ganado más partidos que ellos en toda la historia de la Copa del Mundo. Veremos si ante selecciones como Cabo Verde a lo largo de las próximas horas, y en hipotéticos choques frente a Australia, Colombia y una posible semifinal con Inglaterra o Brasil, los dirigidos por Scaloni pueden seguir consolidándose como la tercera gran potencia del ranking general en la historia del torneo.

Brasil manda en el rankig de victorias en Mundiales: GETTY

Por lo pronto habrá que pensar en un Cabo Verde que llega al encuentro frente a Argentina como invicto. Los africanos han completado una primera fase de grupos en su debut por mundiales como segundos del grupo que compartían junto a España, Uruguay o Arabia Saudita. El día viernes en la noche, el combinado conducido por Scaloni, que llegó al medio centenar de víctimas en la Copa del Mundo hace solo unas jornadas frente a Jordania, se medirá ante el cuadro africano contando con el regreso de Messi.

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Scaloni pidió respeto para Cabo Verde

“Viendo lo que vi, no me sorprendió. Les ha puesto las cosas difíciles a sus rivales. Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles, como ya lo hizo con España. Es un equipo intenso, rápido, que juega bien y tiene calidad”, reflexiones del entrenador de la Selección Argentina a la espera del encuentro de dieciseisavos de este día viernes.

Vozinha cumplirá su sueño ante Argentina

El arquero de Cabo Verde confirmaba jornadas atrás su deseo de jugar ante Lionel Messi y de tener la posibilidad de cambiar su camiseta con la del astro de la Albiceleste. Se verán las caras en Miami: “Sinceramente, me encantaría jugar contra Lionel Messi. ¿Quién sabe? Tal vez hasta cambiar la camiseta con él. Eso ya sería mucho, pero sería un sueño lograrlo”.

Dato claves

La Selección de Argentina , dirigida por Lionel Scaloni, alcanzó las 50 victorias en Mundiales.

, dirigida por Lionel Scaloni, alcanzó las en Mundiales. El capitán Lionel Messi descansó en el triunfo por 1-3 obtenido ante Jordania.

descansó en el triunfo por 1-3 obtenido ante Jordania. El combinado Albiceleste superó a Italia y se consolidó tercero en el ranking histórico.