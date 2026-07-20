Así está el Top 10 de jugadores rumbo al Balón de Oro tras el Mundial 2026

Al término del Mundial 2026 y con España como campeón, revisemos cómo está quedando la lista de máximos candidatos para llevarse el famoso Balón de Oro.

Se terminó el Mundial 2026 y con ello vendrán distintas nominaciones a premios muy valiosos por el rendimiento de los jugadores más destacados. En esta ocasión en particular hablaremos del famoso Balón de Oro que año tras año es entregado gracias a la reconocida revista ‘France Football‘, así que ya existe una lista de diez candidatos que pelearán por este reconocimiento tan relevante.

De acuerdo a una reciente revelación por parte del portal internacional ‘Goal‘, podemos notar que la lista diez candidatos está integrada de la siguiente manera y en el orden establecido es que se muestran seleccionados: Harry Kane, Lamine Yamal, Lionel Messi, Michael Olise, Kylian Mbappé, Rodrigo Hernández, Ousmane Dembelé, Erling Haaland, Khvicha Kvaratskhelia y Pau Cubarsí.

🌟🌎 Así está el TOP 10 rumbo al BALÓN DE ORO 2026 hoy, post Copa del Mundo:



1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane.

2. 🇪🇸 Lamine Yamal.

3. 🇦🇷 LIONEL MESSI.

4. 🇫🇷 Michael Olise.

5. 🇫🇷 Kylian Mbappé.

6. 🇪🇸 Rodri.

7. 🇫🇷 Ousmane Dembélé.

8. 🇳🇴 Erling Haaland.

9. 🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia.

10. 🇪🇸 Pau… pic.twitter.com/Mz2bclrAIm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

Dicho esto, es importante tener en cuenta y resaltar que todavía no se conocen los puntajes de cada uno de los jugadores mencionados. Eso sí, el rendimiento de cada uno durante el Mundial 2026 ha sido clave para justamente establecer que son firmes candidatos a llevarse el Balón de Oro, así que el ganador será revelado el próximo lunes 26 de octubre en ‘The London Palladium‘ de Londres.

¿Cuál es el proceso en que se elige al ganador del Balón de Oro?

El Periodo de Evaluación

Ya no se evalúa el año natural (enero a diciembre). Ahora se juzga la temporada deportiva europea (típicamente de agosto a julio). Esto significa que torneos internacionales de verano, como la Copa del Mundo, la Eurocopa o la Copa América, se incluyen en la temporada en la que concluyen.

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Los Criterios de Votación

Los jurados deben basar su voto en tres pilares fundamentales, en orden de importancia:

Rendimiento individual y carácter decisivo: Goles, asistencias, paradas clave, impacto en el juego y momentos determinantes. El premio es, ante todo, individual. Rendimiento colectivo y palmarés: Los títulos ganados con el club y la selección nacional durante la temporada. Clase y juego limpio (Fair Play): Comportamiento en el campo, respeto al rival y deportividad.

El Jurado

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Para evitar votos sesgados o basados en el fanatismo nacional, el jurado se ha reducido. Solo votan 100 periodistas especializados, uno por cada país que ocupa los 100 primeros puestos del Ranking FIFA masculino (para el Balón de Oro femenino, votan representantes del top 50).

El Sistema de Puntuación

A partir de una lista de 30 nominados (elaborada por la redacción de France Football y el diario L’Équipe), cada periodista elige a sus cinco mejores jugadores y les otorga una puntuación decreciente:

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1º lugar: 6 puntos

6 puntos 2º lugar: 4 puntos

4 puntos 3º lugar: 3 puntos

3 puntos 4º lugar: 2 puntos

2 puntos 5º lugar: 1 punto

El jugador que suma la mayor cantidad de puntos a nivel global se lleva el premio del Balón de Oro. En caso de que pueda existir un empate de por medio durante las puntuaciones, gana el jugador que haya recibido más votos en el primer lugar.

Los máximos ganadores del Balón de Oro en la historia

Jugador Balones de Oro Años en los que ganó Lionel Messi 8 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 Cristiano Ronaldo 5 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Michel Platini 3 1983, 1984, 1985 Johan Cruyff 3 1971, 1973, 1974 Marco van Basten 3 1988, 1989, 1992 Franz Beckenbauer 2 1972, 1976 Ronaldo Nazário 2 1997, 2002 Alfredo Di Stéfano 2 1957, 1959 Kevin Keegan 2 1978, 1979 Karl-Heinz Rummenigge 2 1980, 1981

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Fuente: France Football.

DATOS CLAVES