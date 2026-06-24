Aterradora predicción en el Mundial 2026: revelan abducción extraterrestre en Brasil vs. Escocia

Una popular vidente aseguró que habrá un fuerte fenómeno alienígena durante el choque entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026.

A pocas horas del esperado duelo entre Brasil y Escocia por Grupo C del Mundial 2026, una surrealista predicción se hizo viral. La protagonista es la popular vidente brasileña Vó Bahiana, quien asegura haber tenido una inquietante visión durante el encuentro que se disputará en Miami.

La popular vidente sorprendió a sus seguidores al afirmar que durante el choque entre brasileños y escoceses ocurrirá una abducción extraterrestre masiva. Según su relato, una nave alienígena descenderá sobre el Hard Rock Stadium y se llevará tanto a futbolistas como a cientos de espectadores.

Bahiana explicó que todo ocurrió en un sueño que, según ella, transcurría precisamente el 24 de junio, fecha en la que se disputa el compromiso en horario estadounidense. En su visión se encontraba en “un campo de fútbol en Miami”, escenario donde observó cómo “desciende una nave, llena de alienígenas” que termina llevándose consigo “a todos los jugadores” y a “más de setecientas personas”.

En Brasil deberán rezarle a todos los santos para que los extraterrestes no se lleven a Neymar y Vini (Getty Images)

La vidente fue incluso más allá y aseguró que entre los principales afectados por la supuesta intervención extraterrestre se encontraban dos de las máximas estrellas de Brasil: Neymar y Vinicius Jr., quienes serían abducidos por la nave OVNI.

Pero la parte más impactante de su relato llegó cuando describió lo que ocurrió después del supuesto secuestro masivo.

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“Yo estaba dentro de esa nave cuando despegaba y llegaba una nave nodriza mucho más grande y se llevaba a miles de personas del campo de fútbol. Veía muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Estoy muy asustada. Es la segunda vez que estoy soñando con esto. El día 24 algo muy mal está por suceder en este partido, en este campo de fútbol, en Miami”, relató Vó Bahiana.

😯Brezilyalı medyum Vo Bahiana, Brezilya-İskoçya maçında uzaylı istilası olacağını öne sürdü.



"Miami Stadı'nı uzaylıların işgal ettiği bir rüya gördüm. İlk gelen araç futbolcuları, ikincisi ise taraftarları kaçırıyordu. O maça sakın gitmeyin!"pic.twitter.com/wfbT4koi5i — Nefes Gazete Spor (@GazeteNefesSpor) June 24, 2026

En síntesis…

Inquietante predicción: La vidente brasileña Vó Bahiana se volvió viral al asegurar que ocurrirá una abducción extraterrestre masiva en el Hard Rock Stadium durante el partido entre Brasil y Escocia.

La vidente brasileña Vó Bahiana se volvió viral al asegurar que ocurrirá una abducción extraterrestre masiva en el Hard Rock Stadium durante el partido entre Brasil y Escocia. Detalles de la visión: Según su relato, una nave descenderá en pleno encuentro y secuestrará a todos los futbolistas —mencionando específicamente a Neymar y Vinicius Jr.— y a más de 700 espectadores.

Según su relato, una nave descenderá en pleno encuentro y secuestrará a todos los futbolistas —mencionando específicamente a Neymar y Vinicius Jr.— y a más de 700 espectadores. Alerta y temor: La mística detalló que en su experiencia vio escenas de caos, gritos y llanto, advirtiendo con mucha preocupación que “algo muy malo está por suceder” este 24 de junio en Miami.