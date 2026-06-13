Dónde ver EN VIVO Haití vs. Escocia por el Grupo C del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Haití y Escocia se enfrentan en sus respectivos debuts del Mundial 2026. Jugarán en el Estadio Boston y a continuación revisa cómo vivir este prometedor encuentro.

Haití y Escocia empiezan con su travesía en el Mundial 2026. El Estadio Boston será el escenario de un partido con bastante historia por lo que representan ambas selecciones en esta clase de competiciones tan relevantes. Por ello es que en la siguiente nota conocerás todas las señales disponibles y distintos horarios para que no te pierdas ningún detalle del encuentro mencionado.

Tengamos en cuenta que Haití regresa a un Mundial luego de 52 años de ausencia ya que su última participación fue en Alemania 1974. Escocia atraviesa una etapa similar y volverá a disputar el torneo más importante de selecciones tras 28 años desde que dijeron presente en Francia 1998. En conclusión, ambos equipos tendrán su reestreno y buscarán hacerlo con el triunfo de por medio.

¿A qué hora juegan Haití vs. Escocia por el Grupo C del Mundial 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

20:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

21:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (14/07)

¿Dónde ver Haití vs. Escocia por el Grupo C del Mundial 2026?

Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV 4K

Argentina | TyC Sports, TyC Sports Play, Amazon Prime Video y Claro 4K

Paraguay | Popu TV

Bolivia | Entel TV Smart y Entel Gol

México | Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K

Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App

España | DAZN, DAZN Mundial y Bar TV Mundial

Posibles alineaciones de Haití vs. Escocia por el Grupo C del Mundial 2026

Haití | Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Rubén Providence; Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor. DT: Sébastien Migné.

Escocia | Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak , Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn; Lawrence Shankland y Che Adams. DT: Steve Clarke.

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