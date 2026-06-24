Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Brasil, el debut de Neymar en el Mundial 2026: canales de TV y streaming

Este miércoles se define el Grupo C del Mundial 2026, donde la gran novedad podría ser el estreno de Neymar en el choque entre Brasil y Escocia.

Todo listo para ver -posiblemente- el debut de Neymar en el Mundial 2026. El técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó al astro de 34 años entre los convocados para el decisivo duelo ante Escocia por el Grupo C de la Copa del Mundo.

Tras llegar a la cita planetaria con una lesión muscular grado en el gemelo, finalmente el técnico de la ‘Canarinha’ confirmó que ‘Ney’ está entre los citados para el choque ante los escoceses: “Puede jugar, está bien, entrenó muy bien. Estoy muy contento con él”, confirmó ‘Carleto’.

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Respecto al papel de Neymar en el equipo, Ancelotti reconoció que el futbolista del Santos “aporta experiencia, conocimiento del juego y ayuda a los jóvenes”. Por contraparte, el ‘Scratch’ no podrá contar ante Raphinha quien sufrió una lesión muscular en la pierna derecha.

Brasil enfrentará por quinta vez en la historia a Escocia, y en esta edición la ‘Verde Amarela’ llega como líder del Grupo C con 4 puntos, mientras que los europeos buscarán dar el golpe y asegurar la clasificación a dieciseisavos de final con sus 3 unidades.

A qué hora juegan Escocia vs. Brasil

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

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Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Brasil: canales de TV y streaming