Este jueves 16 de julio de 2026 se reveló que Lionel Messi podría nuevamente ganar el Balón de Oro y llevarse el noveno de su carrera. Fue la misma cuenta del Balón de Oro la que confirmó que no es necesario que en un jugador juegue en Europa para ganar el premio.

Con un artículo se aclara que los jugadores pueden ganar el Balón de Oro sin estar jugando en Europa y se cita el ejemplo que es el mismo Lionel Messi. El 10 ganó el premio en 2023 cuando ya jugaba en el Inter Miami, no obstante, se juzgó lo que hizo en el Mundial 2022.

Con ese gran antecedente, Messi ahora puede sumar el noveno Balón de Oro de su carrera, por todo lo que ha venido haciendo en esta Copa del Mundo y también con el Inter Miami. Tal y como indica el último antecedente, el Mundial decidirá al nuevo ganador de este premio.

Además, el gran torneo que lleva Messi en esta Copa del Mundo también permite que el argentino gane el ‘Balón de Oro’ del certamen, que es el premio con el que se reconoce al mejor jugador de la competencia. Ya se llevó este premio en 2022 y ahora nuevamente puede ganarlo.

Lionel Messi ganó 8 balones de oro. (Foto: GettyImages)

Messi ya es el máximo ganador del Balón de Oro, al ya levantarlo 8 veces. Otros futbolistas como Lamine Yamal, o Rodri que ya lo ganó, pueden competir por este premio si es que logran ganar el Mundial. La final de la Copa del Mundo también decidiría este premio.

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Los números de Messi en este Mundial 2026

En este Mundial, Messi ha jugado 7 partidos con Argentina, todos los posibles hasta el momento. El capitán y mejor jugador del torneo ha marcado 8 goles y dado 4 asistencias en poco más de 500 minutos. A sus 39 años es la gran estrella de todo el torneo.

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