Jugará su tercera final en una Copa del Mundo, pero Messi reconoce a otro jugador como “el más grande de todos…”

Messi clasificó a la tercera final de su historia en el Mundial, pero sigue eligiendo a otro jugador como el mejor de todos los tiempos.

Lionel Messi, para muchos, es el mejor jugador de la historia por sus logros, por su historia, por todo lo que significa para el mundo del fútbol. Sin embargo, el jugador argentino sorprendió a todo el mundo y él mismo eligió a otro jugador por encima de él.

Después de eliminar a Inglaterra y clasificarse a su tercera final de una Copa del Mundo, Messi volvió a elegir a Diego Armando Maradona como el más grande de todos los tiempos. El capitán argentino reconoció al que también fue campeón en el 86′ y lo puso por encima de él.

“Nunca me quise comparar con ‘El Diego’ ni muchísimo menos, y nunca lo voy a hacer. Para mí es el más grande de todos. Él me quería mucho, hemos compartido momentos lindos y difíciles como en el Mundial de 2010. Siempre me quedo con todo lo lindo”, comentó Messi.

Maradona entrenó a Messi en el Mundial de 2010 y ambos compartieron vestuario en uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol. Ambos fueron campeones del mundo y ahora también ambos eliminaron a Inglaterra en una Copa del Mundo.

🥹🇦🇷 “Tenemos la suerte de haber vivido al Diego. Nunca me quise comprar con el Diego, yo sé que él me quería. Me quedo con todo lo lindo que viví con él, esté donde esté yo se que está feliz disfrutando todo esto” – Messi sobre Maradona pic.twitter.com/2VEaFNS5Zj — PaseClave (@paseclave__) July 15, 2026

En la final de la Copa del Mundo, Messi tiene la gran opción de sumar otro título y convertirse en poco de los futbolistas que han ganado el Mundial en 2 ocasiones. El astro argentino es la gran figura de esta Copa del Mundo con 8 goles.

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Los números de Messi en este Mundial 2026

En este Mundial, Messi ha jugado 7 partidos con Argentina, todos los partidos que el equipo lleva ha contado con el 10. El capitán ha marcado 8 goles y dado 4 asistencias en poco más de 500 minutos. A sus 39 años es la gran estrella de todo el torneo.

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