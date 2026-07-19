VIDEO: la primera reacción de Lionel Messi tras perder el título del Mundial 2026

Lionel Messi no pudo conseguir el bicampeonato mundial tras perder 1-0 ante España. La reacción del '10' es tendencia y aquí te la contamos.

Argentina perdió 1-0 ante España en la gran final del Mundial 2026 y no fue capaz de lograr el tan ansiado bicampeonato que tanto anhelaban con una generación dorada de jugadores que dejaron todo en la cancha. Luego del pitazo final y por cómo se dieron las acciones durante el encuentro, la reacción de Lionel Messi fue lo más llamativo de la jornada por lo que representaba.

Fuente: Getty Images.

Tras el término del partido, las cámaras de la transmisión se fueron automáticamente con Lionel Messi y vimos cómo quedó tendido en el campo de juego. Con cara de pocos amigos y lamentando la derrota del día de hoy ante España por la gran final del Mundial 2026, el ’10’ rosarino se quedó mirando al vacío como contemplando y asimilando lo que acababa de ocurrir.

Si bien se esperaban algunas lágrimas de por medio, no se pudo apreciar exactamente si es que Lionel Messi se quebró luego del resultado de Argentina ante España. Eso sí, sentando en la cancha y mirando a los compañeros, el capitán albiceleste seguramente entiende que este Mundial 2026 ha sido el último de su carrera deportiva ya que actualmente tiene 39 años de edad.

¿EN QUÉ ESTARÁ PENSANDO EL CAPITÁN?



Lionel Messi descansa en el terreno de juego. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/OPhLi0KOSb — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

¿Lionel Messi se retira de la Selección Argentina luego del Mundial 2026?

Argentina perdió 1-0 ante España y muchos se preguntan cuál será el futuro inmediato de Lionel Messi en su selección. Con 39 años de edad y un nivel muy bueno durante este Mundial 2026, cualquiera podría pensar que todavía tiene tiempo para seguir compitiendo. Por ahora no existe ninguna confirmación de por medio, así que quedará esperar la determinación final por parte del ’10’.

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En el caso de que efectivamente decida ponerle fin a su estadía, no hay ninguna duda de que Lionel Messi cumplió con las expectativas trazadas. Actualmente es bicampeón de América y logró el título mundial en Qatar 2022, así que los hinchas albicelestes no tendrán nada que reprocharle en una trayectoria impecable que claramente está llena de éxitos y consagraciones.

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