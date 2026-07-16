Lionel Messi se alista para una nueva final mundialista con Argentina y desde Brasil recibe un enorme gesto de idolatría. Con gran sorpresa, el '10' tiene el respaldo para campeonar.

Ahora que Argentina se alista para disputar la final del Mundial 2026 y que el encuentro ante España ya se viene viviendo desde hoy, la posibilidad de que Lionel Messi siga haciendo historia está muy latente. Es cierto, no tiene nada que demostrarle a nadie, pero un bicampeonato sería un enorme elixir para el ’10’ que acaba de recibir un enorme elogio por parte de una figura de Brasil.

Si bien los elogios se están dando hasta el cansancio por el nivel mostrado de Lionel Messi en este Mundial 2026, recientemente apareció el delantero brasileño Deyverson para sentar una postura bastante drástica sobre quienes siguen criticando al capitán de Argentina que está a punto de volver a ser campeón mundial. Pese a la rivalidad histórica de estos dos países, el mensaje es potente.

“Para mi, es el mejor jugador de la historia del fútbol. Te puede molestar, pero Messi juega en otra liga. Y, sin embargo, todavía hay gente a la que no le gusta, pero te digo una cosa, van a tener que tragárselo y callarse la boca porque Messi es el mejor de la historia del fútbol”; publicó Deyverson a través de sus redes sociales en una clara señal de terminar con las habladurías hacia el ’10’ argentino.

Fuente: @deyverson

Todo listo para la gran final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina

España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. En la previa de este partido, las últimas informaciones aseguran que cada una de las selecciones llegará con lo mejor de su plantilla, lo cual sin duda alguna es un mensaje de que el trámite estará plagado de diversas emociones con el objetivo de sumar la estrella.

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Por el lado de España, hoy se supo que Lamine Yamal realizó trabajos diferenciados, aunque sería más de precaución a un motivo de real preocupación; mientras que Argentina no presenta lesionados ni sentidos por el momento. Es así que la final del Mundial 2026 pinta para ser un verdadero partidazo entre dos equipos que tienen muy marcados sus estilos en el campo de juego.

¿ALARMAS ENCENDIDAS EN ESPAÑA? Lamine Yamal no se entrenó junto al resto del plantel y se lo vio con un vendaje en su pierna izquierda.



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DATOS CLAVES

Lionel Messi recibió elogios del delantero brasileño Deyverson por su nivel.

recibió elogios del delantero brasileño por su nivel. España vs. Argentina jugarán la gran final del Mundial 2026 el 19 de julio.

jugarán la gran final del el 19 de julio. El Estadio Nueva York Nueva Jersey será la sede del partido definitorio del Mundial 2026.