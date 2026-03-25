Carlo Ancelotti se refirió a la posibilidad de dejar a Neymar afuera del Mundial

Neymar fue convocado por última vez a la Selección de Brasil en octubre del 2023, momento en el que sufrió la rotura de ligamentos ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, lesión que, en definitiva, lo tiene a maltraer incluso hasta el día de hoy, en el que cada tanto debe parar en el Santos por alguna molestia.

Y si bien Carlo Ancelotti intentó incluirlo en una de sus primeras convocatorias, no pudo hacerlo, principalmente, por el estado físico del ex Barcelona y PSG. Por lo tanto, a menos de 3 meses de la Copa del Mundo, y visto que tampoco fue incorporado a la Verdeamarela para los amistosos con Francia y Croacia por la fecha FIFA de marzo, todo indica que está más afuera que adentro de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Todo esto a pesar de que existe un clamor popular en Brasil para que Carlo Ancelotti lleve a Neymar, algo de lo que el italiano admitió, en la conferencia de prensa que brindó este miércoles, que es absolutamente consciente.

”Yo observo y escucho todo. Cada uno puede opinar de fútbol, porque el fútbol no es una ciencia clara. Se puede opinar muchas cosas, si se juega bien, si un jugador juega bien o no. Hay que respetar todas las opiniones”, comentó el exDT del AC Milan, Real Madrid y Bayern Munich, entre otros clubes, a raíz de los comentarios relacionados con Neymar.

Ronaldo pidió a Carlo Ancelotti que lleve a Neymar al Mundial

En una entrevista con la señal CNN, Ronaldo marcó su punto de vista respecto a la situación en la Selección de Brasil con Neymar: “Ha estado lidiando con lesiones graves últimamente, pero si está en buena forma, lo incluiría en la lista para el Mundial”.

Y agregó: “Puede que no juegue todos los partidos de principio a fin, pero es un jugador muy importante técnicamente y ha demostrado su valía en todos los clubes en los que ha jugado. Espero que esté en buena forma física y disponible para Ancelotti. Estoy seguro de que Ancelotti lo llevará al Mundial de 2026 si está listo”.

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Dunga también opinó a raíz de la postura de Carlo Ancelotti con Neymar

En el podcast “Um Assado para…”, Dunga exteriorizó su pensamiento: “Veo a la gente diciendo: ‘Lleva a Neymar al Mundial para que sea suplente’. Él no va a ser suplente. No lo va a aceptar” “No hay manera de que Neymar se quede en el banquillo. Si Ancelotti le llama, tendrá que jugar. No hay manera de que se quede en el banquillo“.

En síntesis