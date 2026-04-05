Neymar podría recibir una sanción que lo descartaría para el Mundial 2026

Neymar está con un pie y medio afuera de la Selección de Brasil que participará de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Carlo Ancelotti se mantiene firme en la postura de citarlo solo si demuestra estar bien en lo físico, algo que hasta el momento, evidentemente, no sucedió, puesto que no lo incluyó en ninguna de las convocatorias desde que es el entrenador de la Verdeamarela.

Y el tiempo se acaba. Con lo cual, a esta altura sería una absoluta sorpresa que lo agregue a la nómina de 26 integrantes que debe entregar a fines de mayo, puesto que para la fecha FIFA de marzo, en definitiva la última oportunidad para hacer pruebas, Ney volvió a mirar por televisión los partidos del combinado nacional.

Por lo tanto, la única que le queda es jugar a un nivel sobresaliente en los compromisos del semestre que le restan al Santos antes de la Copa del Mundo 2026, para que el envión de la presión social lo ayude a meterse por la ventana en la Selección de Brasil que irá a Norteamérica en busca de la sexta estrella.

Sin embargo, las últimas informaciones que provienen de Brasil chocan de frente con la esperanza que tiene Neymar. Es que por un comentario que hizo sobre el juez del partido que arbitró el Santos vs. Remo (fue victoria 2 a 0 del Peixe) el jueves 2 de abril, el ex Barcelona y París Saint-Germain podría recibir hasta 10 fechas de suspensión.

“Es siempre lo mismo. Es injusto. Recibí una entrada por la espalda, desleal, innecesaria, al final del partido. No fue la primera, fue la tercera o cuarta. Solo fui a reclamarle. Le dije: ‘¿Te estás volviendo loco?’. Y ya me sacó amarilla”, explicó en Sport TV. Y antes de terminar su intervención, remató: “Se despertó con la menstruación y por eso dirigió así”.

Las ausencias en los partidos del Santos que reducen notablemente las chances de Neymar de ir a la Copa del Mundo

Publicidad

De por sí, por acumulación de amarillas no podrá estar contra el Flamengo este domingo. Pero además, conforme a los medios de comunicación de Brasil, Neymar podría ser sancionado con 10 fechas por el comentario ”sexista” que utilizó para referirse al árbitro Savio Pereira Sampaio.

Si el castigo se hace efectivo, se perderá el resto de los partidos que le quedan al Santos por el torneo local hasta el corte por la Copa del Mundo, disminuyendo así notablemente sus chances para mostrarse y convencer a Carlo Ancelotti. Solo podría participar de los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y del cruce con el Coritiba por la Copa de Brasil.

En síntesis

Neymar arriesga una sanción de 10 partidos por comentarios sexistas contra el árbitro.

arriesga una sanción de por comentarios sexistas contra el árbitro. El entrenador Carlo Ancelotti solo convocará al delantero si demuestra condiciones físicas óptimas.

solo convocará al delantero si demuestra condiciones físicas óptimas. El futbolista no podrá jugar contra el Flamengo este domingo por acumulación de amarillas.