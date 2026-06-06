¡Lo sufre Carlo Ancelotti! Figura de Brasil salió lesionado ante Egipto y peligra en el Mundial 2026

Mientras Brasil igualaba 1-1 parcialmente ante Egipto, se dio una lesión de un defensor que no pudo continuar en el campo de juego. A continuación todos los detalles.

Brasil se alista para el debut en el Mundial 2026 y tiene en Egipto a uno de los rivales previos para llegar en las mejores condiciones posibles. Frente a este escenario es que acaba de darse una situación muy perjudicial dentro de las planificaciones de Carlo Ancelotti ya que se lesionó Wesley, lateral derecho titular del equipo y que no pudo continuar en el campo de juego.

Resulta que a los 17′ minutos del primer tiempo y cuando Egipto intentaba llegar con cierto peligro sobre el sector derecho del campo de Brasil, se vio claramente como Wesley hacía el retroceso para cubrir su zona y sintió una molestia que no le permitió completar el recorrido de forma regular. El balón se perdió fuera y el lateral quedó tendido para pedir automáticamente la asistencia médica.

ALARMA MUNDIALISTA EN BRASIL: Wesley sintió una molestia y pidió el cambio en el primer tiempo del Amistoso entre Brasil y Egipto.



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Con cara de pocos de amigos y sin ánimos de exigirse en el aspecto físico, pidió su cambió e ingresó Danilo en la defensa de Brasil. Recordemos que estos amistosos internacionales son preparativos al Mundial 2026, así que quedan muy pocos días para que el pentacampeón diga presente frente a Marruecos el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Así fue visto Wesley tras salir cambiado del duelo entre Brasil vs. Egipto

Al ser sustituido en el primer tiempo del partido amistoso entre Brasil vs. Egipto, las cámaras de la transmisión se fueron rápidamente con la reacción de Wesley y las imágenes no fueron las más esperanzadoras que digamos. Se pudo apreciar un rostro desencajado y luego tapándose los gestos con una toalla, aunque sí se pudo ver el llanto desconsolado por la lesión del día de hoy.

💔🇧🇷 Ufff, Wesley, lateral derecho TITULAR de Brasil, LLORANDO en el banco al ser reemplazado por lesión…



¿Una nueva baja en la previa a la Copa del Mundo? ⚠️ pic.twitter.com/m4M1ymC96S https://t.co/47Z92C65MJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2026

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Esta situación podría complicar en demasía su participación con Brasil en el Mundial 2026. A tan pocos días del debut del ‘Scracht‘ en el campeonato que se desarrollará en Norteamérica, una lesión muscular podría alejar al defensor completamente de los planes de Carlo Ancelotti. Veremos qué evaluaciones se hacen al respecto y qué resultados arrojan los estudios médicos.

Las alineaciones iniciales de Brasil y Egipto en el amistoso internacional

Brasil | Alisson Becker; Wesley, Marquinhos, Roger Ibáñez, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paqueta; Vinicius Jr. , Raphinha e Igor Thiago. DT: Carlo Ancelotti.

Egipto | Mostafa Shobeir; Ahmed Abou El Fatouh, Mohamed Hamdi, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany; Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mostafa Ziko; Trezeguet, Mohamed Haitham y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

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