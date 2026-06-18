El DT de Congo opinó sobre la Selección Colombia y las chances de clasificar en el Grupo K

Congo se une al grupo de selecciones que dieron la sorpresa durante la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Tras el empate frente a Portugal, su entrenador, Sébastien Desabre, ya palpita el partido que se viene frente a la Selección Colombia y las chances de clasificar de sus hombres en el Grupo K. Las cuentas son claras.

“Si ganamos uno de los dos próximos partidos, estaremos clasificados… Es un grupo muy abierto”, fueron las reflexiones de Sébastien Desabre tras empatar frente a Portugal en la ciudad de Houston durante el debut de Cristiano Ronaldo. Recordemos que todo llegó antes de que Colombia venciese por 3-1 a la selección de Uzbekistán en la Ciudad de México.

Ambos equipos se medirán las caras el próximo 23 de junio en la ciudad de Guadalajara. Congo intentará repetir el partido mostrado frente a Portugal, mejorando únicamente en materia ofensiva. Sébastien Desabre no duda que si saca 3 de los 6 puntos que le quedan por delante, meterá a sus hombres en la fase de dieciseisavos de final.

Los africanos son expertos en encuentros lentos y donde su sistema defensivo sale a relucir. El choque realizado frente a Portugal no es el primer ejemplo de esta hoja de ruta que seguramente se repetirá ante Colombia: “Hicimos un partido bastante parecido al que jugamos contra Nigeria. Fue un escenario similar y tenemos esa capacidad mental de asumir una entrada difícil… Quizás pudimos ser más eficaces en las fases de contraataque, pero en todo caso estamos contentos con este punto”.

Congo dio un batacazo ante Portugal en su debut por el Mundial: GETTY

El estadio de Guadalajara los espera para medir fuerzas a lo largo de los próximos días. Tras ello, recordemos que Colombia se medirá frente a Portugal en la ciudad de Miami y que Congo hará lo propio frente a Uzbekistán, en un partido vital pensando en ser uno de los mejores terceros. Sébastien Desabre se mostró orgulloso de sus hombres y advierte a Colombia que el grupo está más vivo que nunca pese a los resultados de la primera jornada.

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Congo agradeció el apoyo recibido en Houston

El país africano vivió una auténtica quimera en las últimas semanas. Un brote de ébola hizo que la delegación de Congo tuviese que realizar una burbuja sanitaria en Bruselas durante 21 días. Miles de sus ciudadanos no pudieron entrar a Estados Unidos producto de una situación absolutamente extrafutbolística. Varios miles de aficionados presentes en el estadio de Houston los apoyaron gracias a dicho hecho. Sébastien Desabre agradece lo vivido horas atrás.

“Conozco al pueblo congoleño y habría habido muchos más colores azules en las tribunas. Es una carencia, pero nos adaptamos. Mentalmente tengo chicos muy fuertes”, fueron más reflexiones del entrenador ante los medios en la conferencia de prensa oficial posterior, tras una jornada donde Yoanne Wissa anotó el primer gol del país africano en toda la historia de los Mundiales. Colombia es su próximo oponente.

Datos claves

El entrenador Sébastien Desabre declaró que un triunfo más clasificará a Congo a dieciseisavos.

declaró que un triunfo más clasificará a Congo a dieciseisavos. Congo y Colombia se enfrentarán el próximo 23 de junio en Guadalajara.

se enfrentarán el próximo 23 de junio en Guadalajara. El futbolista Yoane Wissa anotó el primer gol de Congo en la historia mundialista.