Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Colombia

Con una sola palabra, Luis Díaz le pone presión a Falcao por querer volver a la Selección Colombia

Luis Díaz lanzó una señal que muchos leyeron como un mensaje de presión a Radamel Falcao por querer volver a la Selección Colombia.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Díaz igualaría los mundiales disputados de Radamel Falcao.
© Getty ImagesLuis Díaz igualaría los mundiales disputados de Radamel Falcao.

En el mundo del fútbol en Colombia se instaló la narrativa que Radamel Falcao García podría volver a la selección colombiana para jugar su último Mundial, pero no la tiene nada fácil, y Luis Díaz se lo hizo saber con una sola palabra. ¡Tuvo más de 4.100 ‘Me Gusta’ en Instagram!

Todo empezó con la versión periodística que contó Juan Felipe Cadavid. El periodista de la emisora ‘La FM’ reveló que en la Selección Colombia están las puertas abiertas para Falcao y están esperando a ver su nivel en Millonarios para tomar decisiones.

¿El motivo? Desde el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo saben el liderazgo que le puede aportar Radamel Falcao a los jugadores de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, en lo deportivo la competencia no está nada fácil, y Luis Díaz se lo hizo saber.

La presión que Luis Díaz le puso a Falcao para volver a la Selección Colombia

Luis Díaz igualaría los mundiales disputados de Falcao. (Foto: Getty Images)

Luis Díaz igualaría los mundiales disputados de Falcao. (Foto: Getty Images)

Al ver que un competidor directo de Falcao por ir al Mundial metió dos goles ante París Saint-Germain en la Champions League, Luis Díaz no dudó y le puso presión a ‘El Tigre’ con el apodo perfecto para Luis Javier Suárez. “Goleador”, sentenció ‘Lucho’ con un emoji de una llama y otro de unas manos aplaudiendo.

El apodo de Luis Díaz a Luis Suárez. (Foto: Instagram / @luissuarez.26)

El apodo de Luis Díaz a Luis Suárez. (Foto: Instagram / @luissuarez.26)

Publicidad
No es Luis Díaz: el máximo goleador latino en Europa es colombiano y pide titularidad con Néstor Lorenzo

ver también

No es Luis Díaz: el máximo goleador latino en Europa es colombiano y pide titularidad con Néstor Lorenzo

Radamel Falcao compite con estos delanteros para ir al Mundial con Colombia

Si se tiene en cuenta que en la lista de 26 jugadores que van a llevar las selecciones al Mundial 2026 el común denominador es que hayan tres centrodelanteros, Radamel Falcao tendría como principales competidores a Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Jhon Jáder Durán y Rafael Santos Borré.

Encuesta

¿A quién sacarías para llevar a Radamel Falcao al Mundial?

Ya votaron 0 personas

En síntesis

  • Néstor Lorenzo evalúa el liderazgo de Falcao para el Mundial 2026 según su nivel.
  • Luis Díaz calificó como “Goleador” a Luis Javier Suárez, competidor directo de Radamel Falcao.
  • Radamel Falcao compite contra Jhon Córdoba, Jhon Durán y Santos Borré, entre otros.
Publicidad
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
El plazo que tiene Hernán Torres para que Millonarios no lo despida
Fútbol de Colombia

El plazo que tiene Hernán Torres para que Millonarios no lo despida

El plan secreto de Falcao para volver a la Selección Colombia
Fútbol de Colombia

El plan secreto de Falcao para volver a la Selección Colombia

Entrenador de Falcao lanza advertencia: “Jugadores de 28 años no están así como él”
Fútbol de Colombia

Entrenador de Falcao lanza advertencia: “Jugadores de 28 años no están así como él”

¡Bombazo de última hora! Analizan que 4 equipos de la LigaPro desciendan en 2026
Fútbol de Ecuador

¡Bombazo de última hora! Analizan que 4 equipos de la LigaPro desciendan en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo