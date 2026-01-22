Con una sola palabra, Luis Díaz le pone presión a Falcao por querer volver a la Selección Colombia

En el mundo del fútbol en Colombia se instaló la narrativa que Radamel Falcao García podría volver a la selección colombiana para jugar su último Mundial, pero no la tiene nada fácil, y Luis Díaz se lo hizo saber con una sola palabra. ¡Tuvo más de 4.100 ‘Me Gusta’ en Instagram!

Todo empezó con la versión periodística que contó Juan Felipe Cadavid. El periodista de la emisora ‘La FM’ reveló que en la Selección Colombia están las puertas abiertas para Falcao y están esperando a ver su nivel en Millonarios para tomar decisiones.

¿El motivo? Desde el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo saben el liderazgo que le puede aportar Radamel Falcao a los jugadores de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, en lo deportivo la competencia no está nada fácil, y Luis Díaz se lo hizo saber.

La presión que Luis Díaz le puso a Falcao para volver a la Selección Colombia

Luis Díaz igualaría los mundiales disputados de Falcao. (Foto: Getty Images)

Al ver que un competidor directo de Falcao por ir al Mundial metió dos goles ante París Saint-Germain en la Champions League, Luis Díaz no dudó y le puso presión a ‘El Tigre’ con el apodo perfecto para Luis Javier Suárez. “Goleador”, sentenció ‘Lucho’ con un emoji de una llama y otro de unas manos aplaudiendo.

El apodo de Luis Díaz a Luis Suárez. (Foto: Instagram / @luissuarez.26)

Radamel Falcao compite con estos delanteros para ir al Mundial con Colombia

Si se tiene en cuenta que en la lista de 26 jugadores que van a llevar las selecciones al Mundial 2026 el común denominador es que hayan tres centrodelanteros, Radamel Falcao tendría como principales competidores a Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Jhon Jáder Durán y Rafael Santos Borré.

