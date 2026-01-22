Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern Múnich, el salario de Camilo Durán en Qarabag

Por segundo día consecutivo en la Champions League, la bandera de Colombia estuvo en lo más alto. En esta ocasión la figura no fue Luis Javier Suárez, Camilo Durán anotó dos goles en una nueva victoria de Qarabag, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con el otro jugador estelar colombiano que juega la Liga de Campeones: Luis Díaz.

Con apenas 23 años, Durán está dando pasos agigantados y su nombre suena cada vez más fuerte en Colombia. En la victoria 3-2 de Qarabag, de Azerbaiyán, ante Frankfurt, el delantero colombiano marcó dos goles y llegó a cuatro anotaciones en la fase de la liga de Champions League 2025-26.

A Luis Díaz no le fue tan bien como a Camilo Durán en la séptima fecha de la Champions League. El extremo de Bayern Múnich recibió una dura calificación del diario ‘Bild’ por su actuación en la victoria ante Union Saint-Gilloise, pero eso no quitó que el salario millonario, muy diferente al de Durán, que tiene esté siendo justificado con los 14 goles que lleva en el equipo alemán. Tres anotaciones fueron en la Liga de Campeones.

Comparación de salarios entre Luis Díaz y Camilo Durán

Luis Díaz y Camilo Durán en la Champions League. (Foto: Getty Images)

Según el portal experto ‘Capology’, Luis Díaz gana €14 millones de euros brutos en Bayern Múnich. ¿Y cuánto cobra Camilo Durán en Qarabag? BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial de ‘Gemini’ y la respuesta fue contundente: “Jugadores jóvenes con proyección internacional, como es el caso de Camilo Durán (23 años), suelen ubicarse en un rango de €150.000 a €300.000 anuales“. Esto quiere decir que ‘Lucho’ estaría ganando casi €13.700.000 más de lo que percibe el joven delantero colombiano.

Lo que tiene que pasar para que Camilo Durán juegue los octavos de final de la Champions League

Mientras Luis Díaz y Bayern Múnich clasificaron a octavos de final con una fecha de antelación, Camilo Durán y el Qarabag se ubican 18 en la tabla de posiciones. Esto quiere decir que, tras la última fecha, juegan contra Liverpool FC el miércoles 28 de enero a las 3:00 P.M, deben quedar entre las posiciones 9 y 24 para jugar una llave de dieciseisavos de final y tener la posibilidad de unirse a ‘Lucho’ en los octavos de final.

