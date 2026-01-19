“Es para que pueda estar en su último mundial”: El plan secreto de Falcao para volver a la Selección Colombia

Unos están en contra y otros le abren la puerta a lo que parece una misión imposible. Luego de pasar un semestre sin jugar, Radamel Falcao García volvió a Millonarios y sueña con regresar a la Selección Colombia para jugar un último Mundial. ¿Esto es posible a los 39 años? El entrenador personal de ‘El Tigre’ le contó toda la verdad en exclusiva a BOLAVIP.

El periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘La FM’, reveló que en la Selección Colombia le tienen las puertas abiertas a Falcao y están esperando ver el rendimiento en Millonarios para tomar decisiones, pero… Hay otros a los que no les gusta mucho esta idea.

César Augusto Londoño, de la emisora ‘Caracol Radio’, puso en duda que Radamel Falcao esté mejor preparado que en el 2025 y Carlos Antonio Vélez, de RCN y Win Sports, añadió que “admiro profundamente la carrera de Falcao, pero el hoy no“. ¿Tienen la razón? César Murillo, quien ha trabajado centímetro a centímetro el físico del goleador, no se guardó nada y analizó por qué las críticas basadas en la edad carecen de sustento técnico.

Así está Falcao para regresar a la Selección Colombia

Falcao jugará su tercera Liga Colombiana con Millonarios. (Foto: X / @MillosFCoficial)

Ante las mil y una dudas que surgieron sobre las condiciones que tiene Falcao García para regresar a la Selección Colombia y jugar el Mundial 2026, César Murillo no solo le respondió a Londoño, Vélez y todos los que no creen en el delantero. El entrenador personal de ‘El Tigre’ también le envió un contundente mensaje a la competencia de Falcao en la ‘Tricolor’ como son Jhon Córdoba, Luis Suárez y Jhon Durán, entre otros.

-¿Qué le comentó Falcao sobre la idea de volver a la Selección Colombia?

-Él tiene mucha ilusión de volver. De hecho, todo lo que se está haciendo es para que pueda estar en su último mundial. Es un jugador muy relevante para la selección, para los muchachos. Pienso que, desafortunadamente para Colombia, aunque será un proceso, y afortunadamente para él, no hay un goleador que se haya consolidado. O sea, que tú digas: no es que han probado con Córdoba, Borré, Luis Suárez, que digamos que está un poquito más enchufado, pero no hay un jugador que digas: este es el goleador, este es el que tiene que jugar siempre.

-¿Qué opina sobre las dudas de César Augusto Londoño sobre la preparación que tuvo Falcao a los casi 40 años?

-En el fútbol la edad es un tema muy controversial porque, si te pones a ver, hablando del fútbol colombiano, los goleadores fueron los jugadores más grandes. Con esto no quiero decir que sea ley que no haya muchachos que no lo puedan hacer, pero el estar en esa preparación continua y el que el deportista, en este caso Falcao, pueda responder a cabalidad con las demandas del deporte no va a importar nada de eso. O sea, eso no tiene nada que ver con la edad, porque hay jugadores que son menores que Falcao y físicamente no les da para jugar 90 minutos.

El entrenador personal de Falcao habló del retiro de ‘El Tigre’ y de la posibilidad de que vaya al Mundial

César Murillo y Radamel Falcao en Washington. (Foto: cortesía del entrevistado)

-¿Cree que Falcao se va a retirar después de estos seis meses que firmó con Millonarios?

–No hablamos del retiro. Lo único que puedo decir es que él es muy apasionado y quiere seguir jugando. No sé después de estos seis meses qué pueda pasar. Lo único que sí puedo decir con certeza es que él es apasionado por seguir estando bien y estando en forma. Quiere seguir jugando no sé hasta cuántos años, pero va a seguir jugando.

-¿Las puertas de la Selección Colombia están abiertas para Falcao desde lo físico?

–Es un deportista de élite que todavía tiene un físico para competir y es un jugador bueno. Es un jugador que ha ganado cosas importantes y que le puede brindar no solamente esa parte de liderazgo a la selección, sino también goles, porque estoy seguro de que Falcao con la selección convierte y es un jugador que puede definir un partido. Entonces, desde lo físico, me atrevería a decir que sí, que él está para jugar, competir y ayudar a la selección.

En síntesis