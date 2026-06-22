Conceição, jugador de Portugal, se refirió a la obligación de darle el balón a Cristiano Ronaldo durante el Mundial

Francisco Conceição supone la última voz en hablar por Portugal en estas fechas. Todo ello después de un empate frente al Congo donde la figura de Cristiano Ronaldo fue más que criticada. También una donde el equipo de Roberto Martínez dejó algunas de las peores sensaciones de su ciclo. El jugador de la Juventus se refirió a la obligación de entregarle la pelota al delantero de 41 años.

“Creo que Cristiano… a la hora de marcar goles, no hay nadie como él. No sentimos esa necesidad ni obligación de darle la pelota, le paso el balón al que esté mejor desmarcado. Él está aquí para ayudar, como cualquier otro jugador”, analizaba Conceição tras una jornada ante Congo donde Portugal ni mucho menos contó con la puntería de otros encuentros de acuerdo con los reportes de la prensa. Las críticas al capitán se han acumulado con el correr de las horas.

Para Conceição, estas son injustas. Habla de Cristiano Ronaldo como el líder natural de esta selección y pide paciencia a la hora de hacer valoraciones generales cuando apenas tenemos 90 minutos de la Copa del Mundo: “Es un ejemplo, por su trayectoria, por el hambre de victoria que demuestra cada día, está supermotivado para entrenar como si fuera el último. Si ha conseguido tanto y sigue con tantas ganas, las nuestras tienen que ser aún mayores. Es uno más que está aquí para ayudar; necesitamos a todos para que el equipo funcione”.

CR7, tema de estado en toda la concentración de Portugal: GETTY

Los dirigidos por Roberto Martínez se juegan mucho ante Uzbekistán. Portugal se medirá ante los hombres de Fabio Cannavaro con la obligación de vencer si es que no quieren prácticamente quedar relegados en su zona. No conseguir los 3 puntos se traduce matemáticamente en tener seguramente que buscar una auténtica epopeya frente a Colombia en la última fecha para salir primeros de su grupo de acuerdo con las planillas de la clasificación.

No se espera que CR7 deje de ser titular

El entrenador de Portugal es uno de los grandes defensores de Cristiano Ronaldo. Siempre lo ha sido y mucho más después de una jornada frente a Congo donde el capitán ni mucho menos pudo romper una férrea defensa de los africanos. Salvo un giro de 180°, se espera que diga presente frente a Uzbekistán.

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“No tenía ningún sentido sacar del campo a Cristiano Ronaldo, que es el mejor goleador de la historia, cuando estábamos buscando goles”, fueron las declaraciones del entrenador español en la rueda de prensa oficial posterior, después del empate frente al Congo que tantas críticas le ha valido al exfutbolista de clubes como el Real Madrid, la Juventus o el Manchester United. Portugal se juega mucho ante Uzbekistán.

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