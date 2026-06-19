Estalló la interna en Portugal: la hermana de Cristiano Ronaldo acusa a sus compañeros tras el empate ante Congo

Problemas en la Selección de Portugal, donde la hermana de Cristiano Ronaldo se une a todas las polémicas de las últimas horas. Tras el empate frente al Congo, la familiar del capitán luso dejó un contundente mensaje en redes sociales contra diferentes miembros de la delegación de Roberto Martínez.

“Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa del Mundo, muy extraña… Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”, fueron las líneas expresadas por Katia Aveiro en sus cuentas oficiales de redes sociales, lo que ha explotado todo en tierras lusas de acuerdo con los reportes de la prensa.

Todo llega después de un empate frente al Congo, donde Portugal falló en todos los sentidos. Lo hizo en lo que era el debut de Cristiano Ronaldo en su sexta Copa del Mundo y en un encuentro que terminaría con empate. Las críticas al rendimiento del delantero e igualmente a los motivos que todavía lo convierten en un titular inamovible del combinado de Roberto Martínez no se hicieron esperar.

Las críticas de la hermana de Cristiano Ronaldo llegan también en medio de la racha más negativa del delantero con su selección. Hay que devolvernos prácticamente cuatro años para encontrar cuatro partidos consecutivos en los que el delantero no marcó ni asistió con su selección nacional. La previa del encuentro frente a Uzbekistán ya está cargada de polémica y muchos dardos en el medio de acuerdo con las planillas oficiales.

Portugal, dividida por la figura de CR7: GETTY

Roberto Martínez pedía calma después del empate frente al Congo. Entiende el seleccionador de Portugal que sus hombres no dieron la talla frente a los africanos, pero que tienen margen de mejora suficiente para reconducir la situación. Todo lo que no sea una victoria ante Uzbekistán dentro de algunas jornadas comprometerá de buena forma la participación número seis de Cristiano Ronaldo en el Mundial.

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La frase de João Neves sobre CR7 que arrancó todo

El centrocampista del Paris Saint-Germain habló de su capitán como un futbolista más de la delegación. Lejos de comprender dichas declaraciones marcando la importancia de todos los convocados por Roberto Martínez, las redes sociales de manera directa apuntaron a Neves, quien, no nos olvidemos, fue el anotador frente a Congo. La selección se encuentra más caliente que nunca de acuerdo con los reportes.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, fue la declaración del crack del PSG en la rueda de prensa de la FIFA, la cual inició una serie de ataques a su figura en las redes sociales. En días, los lusos se juegan todo ante los Lobos Blancos.

Datos claves

Katia Aveiro , hermana de Cristiano Ronaldo, criticó a la plantilla de Portugal en redes sociales.

, hermana de Cristiano Ronaldo, criticó a la plantilla de Portugal en redes sociales. La selección de Portugal empató contra Congo en el debut de Cristiano Ronaldo.

contra Congo en el debut de Cristiano Ronaldo. El futbolista Joao Neves declaró que Cristiano Ronaldo es actualmente un jugador más del equipo.