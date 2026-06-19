El arquero de Austria pone a Cristiano Ronaldo por encima de Messi a tres días de medirse con la Selección Argentina

Alexander Schlager se alista para medirse con Messi y Argentina. Lo hace en una previa marcada por sus elogios a CR7.

“Soy Team Cristiano Ronaldo”. Con esa frase, Alexander Schlager abre una jornada ante los medios de comunicación de la selección de Austria que de ningún modo pasará desapercibida en el seno de la Selección Argentina. El guardameta del Red Bull Salzburgo puso al delantero portugués por encima de Lionel Andrés Messi en cuanto a sus preferencias. Llenaría de elogios más tarde al 10 de la Albiceleste.

“Messi es un jugador con muchos años de experiencia y que ha ofrecido actuaciones tan buenas que sería poco respetuoso decir algo en contra… Tiene una presencia increíble, y se nota. También forma parte de un equipo que es lo que es. Estoy deseando que llegue el partido y lo intentaremos”, continuaba analizando Alexander Schlager tras una primera declaración que dejó a todos boquiabiertos en la rueda de prensa oficial.

Schlager no fue el único que habló en una jornada donde Austria empezó a palpitar el duelo contra Argentina. Si bien el que más foco se llevó fue él por una declaración de amor a Cristiano Ronaldo, veremos qué consecuencias tiene el día 21 de junio en la ciudad de Dallas. Será el escenario donde tanto Argentina como la selección del centro de Europa medirán fuerzas buscando su pasaje a los dieciseisavos de final.

Para Austria se trata de un partido absolutamente histórico. Después de varias décadas, los del centro de Europa se encuentran ante la posibilidad de pisar las fases de eliminación directa de la Copa del Mundo. Su victoria frente a Jordania en la primera parada de la zona de grupos les entrega un escenario más que favorable.

Schlager será vital en el encuentro de Austria ante Argentina de Messi: GETTY

Veremos cómo evolucionan las palabras de Alexander Schlager. Messi y Argentina llegan después de una primera jornada de la fase de grupos donde el capitán de Lionel Scaloni fue noticia en todos los sentidos. Tras marcar su primer triplete en la historia de los Mundiales y de igualar a Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de este torneo, La Pulga ya pone sus ojos en una selección marcada por el Gegenpressing.

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Messi, lleno de elogios en Austria

El ariete Michael Gregoritsch fue el más contundente de toda la delegación en hablar de Leo: “Desde la última Copa del Mundo, ya no es una pregunta para mí. El hombre es injusto… Ahora estoy absolutamente convencido de que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Cambió las reglas del juego y no hay nadie que pueda imitarle. Ronaldo puede ser imitado al menos en parte, Messi no”, explicó.

“Para mí, es el mejor jugador de todos… Los argentinos querrán tener más la posesión. Con el balón todavía tenemos margen de mejora, cometimos muchos errores”, comentaba igualmente Romano Schmid. Messi es el nombre que marcó la previa de un encuentro entre la selección de Austria y Argentina, donde podríamos tener un nuevo clasificado a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Datos claves

El arquero Alexander Schlager declaró su preferencia por Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi.

declaró su preferencia por Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi. El partido entre Argentina y Austria se jugará el 21 de junio en Dallas.

se jugará el 21 de junio en Dallas. El delantero Michael Gregoritsch calificó a Lionel Messi como el mejor de todos los tiempos.