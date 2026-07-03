Cristiano Ronaldo termina su sequía en eliminatorias de Mundiales con tres récords históricos

Portugal se metió en los octavos de final del Mundial en una jornada donde Cristiano Ronaldo hizo historia. Por primera vez en seis Copas del Mundo, el delantero anotó en eliminatorias mundialistas y, gracias a ello, rompió tres grandes récords en la historia del certamen. Los de Roberto Martínez ahora se preparan para enfrentar a España.

La primera marca derrumbada por Cristiano Ronaldo pasa por entender que es el jugador más veterano en anotar en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo. Con 41 años y 147 días encima, supera los registros de su compatriota Pepe con 39 años e igualmente el tanto de Roger Milla en 1990, que llegó cuando el camerunés tenía 38 años en sus piernas. Historia viva CR7.

Pero ni mucho menos se queda ahí la cosa. Gracias al premio que recibió como mejor jugador del partido, Cristiano Ronaldo se convierte en el futbolista más veterano en ser elegido como MVP de un choque de eliminatorias de la Copa del Mundo. El podio lo completan Olivier Giroud con Francia a sus 36 años y, por supuesto, Lionel Andrés Messi con lo visto en Qatar 2022. Ahí el argentino tenía 35 años. Puede situarse segundo si lo consigue ante Cabo Verde.

Por último, pero no menos importante, gracias a su gol ante Croacia, Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador que ya acumula 25 goles oficiales entre Copas del Mundo y Eurocopa. Un registro absolutamente tajante de la vigencia del delantero de Portugal desde hace más de dos décadas. Tras superar al equipo de Luka Modric, ya pone los ojos en una España con la que tienen cuentas pendientes.

CR7 terminó con su sequía en eliminatorias de Mundiales: GETTY

“Hoy tuvimos que saber sufrir. Para ganar una competición de esta magnitud, hay que saber sufrir. El partido de hoy fue muy interesante para los espectadores. Controlamos bastante bien el juego en la primera parte, la segunda fue más caótica”, reflexiones de un Cristiano Ronaldo orgulloso por el trabajo de sus compañeros. Se viene ahora un partidazo ante Lamine Yamal y compañía.

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Cristiano Ronaldo elogió a Modric

“Hablé con él, es una leyenda del fútbol. Jugamos tantos años juntos en el Real Madrid. Le deseo lo mejor y espero que siga jugando. Sigue en la cima de su nivel. Le deseo toda la suerte del mundo”, así definió Cristiano Ronaldo a su exsocio en una jornada donde el futbolista croata confirmó que se retira de la selección de los Balcanes.

Ahora Cristiano Ronaldo buscará revancha ante España

Se viene un partidazo en octavos de final. También uno que se repite después de lo visto en Sudáfrica 2010, donde un gol de David Villa eliminaba a Cristiano Ronaldo en su primer gran Mundial como figura. Hay cuentas pendientes de cara al compromiso que se dará el día 6 de julio en Dallas.

Datos claves

Cristiano Ronaldo rompió su sequía goleadora en eliminatorias mundialistas al anotar de penalti ante Croacia.

rompió su sequía goleadora en eliminatorias mundialistas al anotar de penalti ante Croacia. Cristiano Ronaldo se convirtió, con 41 años y 147 días, en el jugador más veterano en marcar en rondas eliminatorias de un Mundial.

se convirtió, con 41 años y 147 días, en el jugador más veterano en marcar en rondas eliminatorias de un Mundial. Luka Modric confirmó su retiro de la selección de Croacia tras el encuentro y recibió elogios del atacante luso.