Costa de Marfil vs Ecuador HOY: alineaciones confirmadas para el partido en el Mundial 2026

Se confirmaron las alineaciones oficiales para el partido entre Ecuador y Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Llegó el día del debut entre Ecuador y la Selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026. Así que tanto Faé como Sebastián Beccacece confirmaron las alineaciones para su partido:

El once de Costa de Marfil:

Fofana

Doué

Singo

Agbadou

Konan

Kessié

Fofana

Diomande

Touré

Pepé

Wahi

El once de Ecuador

Galíndez

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

Alan Franco

Gonzalo Plata

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Alan Minda

John Yeboah

Enner Valencia

Moisés Caicedo es titular en Ecuador. (Foto: @LaTri)

Ecuador apuesta por una sorpresiva línea de 3 que ha sufrido en el periodo de Beccacece. Es una sorpresa este cambio en ‘La Tri’. Mientras que Costa de Marfil apuesta por la velocidad de Diomande y Pepé para meter en problemas a la Selección de Ecuador.

¿A qué hora juega Costa de Marfil contra Ecuador en el Mundial 2026 y qué canal pasa el partido?

La Selección de Ecuador se enfrentará a Costa de Marfil desde las 18H00 (EC) de este domingo. El encuentro se podrá ver por diferentes señales:

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