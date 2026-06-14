Costa de Marfil vs Ecuador HOY: alineaciones confirmadas para el partido en el Mundial 2026

Llegó el día del debut entre Ecuador y la Selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026. Así que tanto Faé como Sebastián Beccacece confirmaron las alineaciones para su partido:
El once de Costa de Marfil:
- Fofana
- Doué
- Singo
- Agbadou
- Konan
- Kessié
- Fofana
- Diomande
- Touré
- Pepé
- Wahi
El once de Ecuador
- Galíndez
- Joel Ordóñez
- William Pacho
- Piero Hincapié
- Alan Franco
- Gonzalo Plata
- Pedro Vite
- Moisés Caicedo
- Alan Minda
- John Yeboah
- Enner Valencia
Moisés Caicedo es titular en Ecuador. (Foto: @LaTri)
Ecuador apuesta por una sorpresiva línea de 3 que ha sufrido en el periodo de Beccacece. Es una sorpresa este cambio en ‘La Tri’. Mientras que Costa de Marfil apuesta por la velocidad de Diomande y Pepé para meter en problemas a la Selección de Ecuador.
¿A qué hora juega Costa de Marfil contra Ecuador en el Mundial 2026 y qué canal pasa el partido?
La Selección de Ecuador se enfrentará a Costa de Marfil desde las 18H00 (EC) de este domingo. El encuentro se podrá ver por diferentes señales:
- DGO y DSports
- Teleamazonas
- Disney+ Premium
- Paramount+
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