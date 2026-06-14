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Costa de Marfil vs Ecuador HOY: alineaciones confirmadas para el partido en el Mundial 2026

Se confirmaron las alineaciones oficiales para el partido entre Ecuador y Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas para el Ecuador vs Costa de Marfil
© GettyImages/ Edit BVAlineaciones confirmadas para el Ecuador vs Costa de Marfil

Llegó el día del debut entre Ecuador y la Selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026. Así que tanto Faé como Sebastián Beccacece confirmaron las alineaciones para su partido:

El once de Costa de Marfil:

  • Fofana
  • Doué
  • Singo
  • Agbadou
  • Konan
  • Kessié
  • Fofana
  • Diomande
  • Touré
  • Pepé
  • Wahi

El once de Ecuador

  • Galíndez
  • Joel Ordóñez
  • William Pacho
  • Piero Hincapié
  • Alan Franco
  • Gonzalo Plata
  • Pedro Vite
  • Moisés Caicedo
  • Alan Minda
  • John Yeboah
  • Enner Valencia
Imagen

Moisés Caicedo es titular en Ecuador. (Foto: @LaTri)

Ecuador apuesta por una sorpresiva línea de 3 que ha sufrido en el periodo de Beccacece. Es una sorpresa este cambio en ‘La Tri’. Mientras que Costa de Marfil apuesta por la velocidad de Diomande y Pepé para meter en problemas a la Selección de Ecuador.

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¿A qué hora juega Costa de Marfil contra Ecuador en el Mundial 2026 y qué canal pasa el partido?

La Selección de Ecuador se enfrentará a Costa de Marfil desde las 18H00 (EC) de este domingo. El encuentro se podrá ver por diferentes señales:

  • DGO y DSports
  • Teleamazonas
  • Disney+ Premium
  • Paramount+

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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