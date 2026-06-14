El DT de Costa de Marfil no dudó en resumir a la Selección de Ecuador en 3 contundentes palabras para su duelo en el Mundial 2026.

Se viene el duelo entre Ecuador y la Selección de Costa de Marfil por el Mundial 2026. Es uno de los partidos más llamativos de esta primera fecha de la zona de grupos, por lo equiparado de ambos equipos. Por lo cual, el DT de Costa de Marfil, Emerse Faé dejó varios elogios para ‘La Tri’.

En rueda de prensa previo a jugar contra la Selección de Ecuador, el DT de Costa de Marfil, Emerse Faé, resumió lo que es ‘La Tri’ en 3 palabras: “Queremos jugar nuestro fútbol. No queremos adaptarnos al juego de Ecuador. Son un buen equipo, y veremos a lo largo del partido si podremos jugar nuestro fútbol o si tendremos que adaptarnos a su manera de jugar. El resultado se decidirá en los pequeños detalles”, comentó el entrenador.

Costa de Marfil sabe que sacar una ventaja ante Ecuador en este partido, casi que les asegura la clasificación después de ver que Curazao no pudo con Alemania y acabó perdiendo 7 a 1. Ahora los ‘Elefantes’ vuelven a una Copa del Mundo con una gran generación.

Por otro lado, Ecuador ha demostrado ser uno de los mejores equipos de CONMEBOL. De hecho, a este Mundial 2026, la Selección de Ecuador llega tras ser segundo en sus eliminatorias y solo recibiendo 5 goles en contra. Argentina terminó como primero.

Emerse Fae es el DT de Costa de Marfil. (Foto: GettyImages)

En Costa de Marfil están muy seguros de lo que pueden hacer en este partido y es por eso que afirmaron que en el equipo africano conocen muy bien a Ecuador: “Nosotros conocemos plenamente a Ecuador y sabemos que va a ser un partido de alta calidad, tenemos mucha confianza. Ellos también tienen mucha confianza, con grandes jugadores y un muy buen equipo”, agregó Faé en rueda de prensa.

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El valor de mercado de Costa de Marfil

Tan importante es el nivel de Costa de Marfil para este Mundial 2026, que la Selección llega con un valor de mercado superior al de Ecuador. El equipo africano registra en Transfermarkt, una cotización de mercado de 522 millones de euros.

La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Tras la goleada de 7 a 1 que Alemania le pasó a la Selección de Curazao, así va la tabla de posiciones del grupo E:

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En síntesis: