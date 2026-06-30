Cristiano Ronaldo le puso el primer apodo a James Rodríguez en el Mundial 2026

¿La conexión madridista sigue intacta? Descubre el inesperado y viral apodo que Cristiano Ronaldo le puso a James Rodríguez en el Mundial.

Dos estrellas del fútbol que brillaron en el Real Madrid se enfrentaron por primera vez con sus selecciones. James Rodríguez y la Selección Colombia jugaron ante Portugal en el Mundial 2026 y una de las curiosidades del partido fue el apodo que Cristiano Ronaldo le puso al ’10’ colombiano.

James venía de no tener rendimientos destacados en las victorias de Colombia 3-1 y 1-0 ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, respectivamente. El portal ‘SofaScore’ le dio 6.4 y 6.7 de calificación. En ambos partidos fue sustituido.

Como si fuera un preámbulo al buen partido que iba a tener frente a Portugal, Cristiano Ronaldo saludó de manera muy afectuosa a James Rodríguez mientras entraban a la cancha del estadio Hard Rock. En ese momento que recorrió el mundo entero, llegó el primer apodo del ’10’ en el Mundial 2026. No te lo vas a imaginar.

El apodo que Cristiano Ronaldo le puso a James Rodríguez en el Mundial

James y Cristiano en Colombia vs. Portugal. (Foto: X / @FabrizioRomano)

Con el antecedente de que jugaron tres temporadas juntos en el Real Madrid y ganaron siete títulos, Cristiano no dudó en demostrar la cercanía que tiene con James y lo bautizó con un primer apodo en el Mundial 2026. “¡Papasito!”, le dijo CR7 al capitán de la Selección Colombia.

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¿James y Cristiano se pueden volver a encontrar en el Mundial 2026?

La respuesta es sí. A pesar de que Portugal quedó por el lado opuesto de Colombia en el fixture del Mundial 2026 a partir de los 16avos, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se pueden volver a encontrar solo si sus selecciones llegan a la final de la Copa del Mundo de la FIFA.

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