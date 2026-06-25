Antes del partido decisivo del Grupo K, Cristiano Ronaldo apareció como nadie quería en Colombia

¿Se encienden las alarmas en la defensa de Néstor Lorenzo? Conoce la inesperada imagen en la que reapareció Cristiano Ronaldo hoy.

La definición del Grupo K del Mundial está cada vez más cerca y uno de los principales atractivos será sin lugar a duda el primer partido de Cristiano Ronaldo ante la Selección Colombia. Y no hay buenas noticias para la ‘Tricolor’ porque CR7 apareció como nadie quería en el equipo colombiano.

Cristiano debutó en el Mundial 2026 siendo el jugador peor calificado de su equipo con 6.1 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, en el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo. Sin embargo, en la segunda fecha del Grupo K se iba a recuperar.

Con dos goles en la victoria 5-0 ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo demostró que sigue vigente, y se convirtió en el único jugador que ha marcado al menos un gol durante seis Mundiales. Y eso no es todo lo que le espera a la Selección Colombia cuando enfrente a Portugal, ya que apareció la imagen del delantero portugués que no querían ver.

Cristiano Ronaldo apareció como nadie quería en la Selección Colombia

Cristiano Ronaldo jugará por primera vez contra Colombia. (Foto: archivo particular y Getty Images)

En vísperas de que Cristiano llegara lo menos motivado posible al partido ante Colombia del próximo sábado 27 de junio a las 6:30 P.M, la ‘Tricolor’ recibió la mala noticia que CR7 apareció compartiendo con su pareja Georgina Rodríguez en plena concentración de Portugal.

Post de Cristiano antes de jugar con Colombia. (Foto: Instagram / @cristiano)

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El único resultado que a Colombia no le sirve ante Portugal para terminar primera del Grupo K

Al llegar con seis puntos, el único resultado que no le sirve a Colombia ante Portugal para terminar primera del grupo es la derrota. Con una victoria o un empate se asegura jugar contra una de los ocho mejores terceros del Mundial 2026 en los 16avos de final.

Encuesta¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en el Mundial hasta el partido con Colombia? ¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en el Mundial hasta el partido con Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

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